Lessen van topruiters in veiling Make-A-Wish

Riders for Wishes heeft voor Goede doelen organisatie Make-A-Wish een aantal topruiters gevraagd om een les beschikbaar te stellen, die tegen opbod wordt verkocht. Deze veiling, waarin geboden kan worden op de lessen en waarvan de opbrengst wordt gebruikt om wensen van zieke kinderen in vervulling te laten gaan, is vandaag begonnen en loopt tot en met 29 mei. De eerste biedingen zijn inmiddels al binnen en de organisatie hoopt op een geweldig resultaat.

Elke dag horen gemiddeld vier families in Nederland dat hun kind een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte heeft. Wat volgt zijn maanden, jaren die volledig in het teken staan van ziekenhuizen, artsbezoeken en niet weten wat de toekomst brengt. Voor al deze kinderen wil Make-A-Wish Nederland hun allerliefste wens vervullen. Een ervaring die ze sterker maakt. En vertrouwen en kracht geeft voor de toekomst. De positieve energie die het toeleven naar de wensvervulling kinderen en hun omgeving geeft, is precies wat nodig is om met de ziekte om te kunnen gaan.



Riders for Wishes



“Een aantal van de meest fantastische en bekendste ruiters van ons land doet mee aan Riders for Wishes. Dit is de kans op een les van jouw gedroomde ruiter!”, aldus de organisatie. Deelnemende ruiters, die een les beschikbaar stellen zijn Coby en Marlies van Baalen, Adelinde Cornelissen, Jesse Drent, Edward Gal, Anky van Grunsven, Anne Meulendijks, Lotte Meulendijks, Hans Peter Minderhoud, Judith Pietersen, Rien van der Schaft, Imke Schellekens-Bartels, Emmelie Scholtens, Alex en Diederik van Silfhout, Maikel van der Vleuten en Sanne Voets

Hoe maak je kans?



Via de veilingsite wishesforwishes.nl kun je bieden op een les van de ruiter van je dromen. De les (op je eigen paard of pony) zal plaatsvinden op de stal/manege van de ruiter op een gezamenlijk overeen te komen datum. Alle opbrengsten gaan naar Make-A-Wish Nederland en worden gebruikt om wensvervullingen te realiseren.

Op wishesforwishes.nl vind je meer uitleg over de actie en staan alle namen van de ruiters waarop geboden kan worden. De veiling is open vanaf vandaag en sluit op 29 mei om 21.00 uur.



Niet bieden, maar wel steunen?



Wanneer je niet wilt bieden op een les, maar de actie van Make-A-Wish wel wilt steunen, dan kan dat via deze link



Meer informatie



Juliette Redelé en Merle Akkerman vertellen je graag meer over deze actie.

Zij zijn te bereiken via [email protected] en [email protected]

Bron: Persbericht