Lövsta Stuteri neemt exploitatie staatsstoeterij Flyinge over van Schockemöhle

Toen de Zweedse staatsstoeterij Flyinge ongeveer tien jaar geleden op het punt stond te sluiten, nam Paul Schockemöhle daar het hengstenstation over. Dat betekende voor Flyinge, waar Schockemöhle onder andere Total Hope (v. Total Hope) stationeerde, dat het dekstation voort kon blijven bestaan en kon groeien. Het project met Schockemöhle, dat PS Flyinge & Partners werd genoemd, eindigt dit jaar en Lövsta Stuteri neemt nu het stokje over.

Dat Lövsta de exploitatie van het dekstation overneemt, meldt Flyinge in een persbericht. Die betrokkenheid is niet helemaal nieuw, want Lövsta was een van de partners van PS in Flyinge, maar beëindigde de samenwerking in 2016.

Voor Lövsta is het een kans om meer merriehouders te kunnen bedienen. “We kijken ernaar uit om in Flyinge te starten. Met onze aanwezigheid hier kunnen we meer klanten bereiken en tegelijkertijd de fokkerij veilig stellen in Zuid-Zweden, waar momenteel een groot tekort aan dekstations is”, aldus directeur Christina Rosell.

De samenwerking gaat verder dan enkel het dekstation, er zullen ook cursussen en seminars gehouden worden en Rosell laat weten uit te kijken naar de toekomst.

Bron: St.Georg