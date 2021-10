LTO: I&R kosten en handhaving verwacht in 2022

Het is inmiddels alweer een paar maanden geleden dat de Identificatie & Registratie van paarden in het systeem van de RVO werd ingevoerd. Sindsdien zijn er al heel wat paarden aan locaties/UBN gekoppeld, iets wat nu nog gratis is. Er zijn signalen dat er vanaf 1 januari 2022 gehandhaafd gaat worden, zo meldt LTO Paardenhouderij. Nu is dus een goed moment om de zaak op orde te maken.