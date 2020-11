LTO lanceert enquête over jacobskruiskruid

LTO Paardenhouderij is op zoek naar de ervaringen van paardenhouders met jacobskruiskruid. De giftige plant heeft de afgelopen jaren een enorme opmars gemaakt en is voor veel paardenhouders een hoofdpijndossier. Om het probleem beter in kaart te brengen is nu een enquête opgezet.

Jacobskruiskruid bevat gifstoffen, pyrrolizidine alkaloïden, die zeer giftig zijn voor mensen en grote grazers, zoals paarden en koeien.Vooral in hooi en voordroogkuil is de plant een risico, omdat de dieren de gedroogde plant niet meer als giftig herkennen. Land waarop veel jacobskruiskruid staat verliest veel economische waarde, onder meer omdat het maaisel als afval moet worden afgevoerd. Gemeenten hebben een tijd lang jacobskruiskruid in hun mengsels voor bermen en bloemstroken gebruikt, maar zijn daar inmiddels (grotendeels) van teruggekomen.

Gezonde grasmat

Om te voorkomen dat jacobskruiskruid in je weiland terecht komt is het van belang om een gezonde en vooral dichte grasmat te creëren. Volgens LTO doe je dat door onder andere grassen en kruiden te zaaien die zorgen voor een snel sluitende en dichte zode. Bemest daarbij voldoende met snel- en langzaamwerkende meststoffen om de groei hiervan te optimaliseren.

Onderzoek

Om de problemen rondom jacobskruidkruid in kaart te brengen heeft LTO Paardenhouderij een korte enquête opgezet. Deze is bedoeld om paardenhouders in de toekomst beter te kunnen helpen bij deze problematiek. De enquete staat hier. NB: Zaterdagavond was het maximum aantal antwoorden bereikt. Wij informeren LTO en hopelijk kan er maandag weer ingevuld worden.

Bron: LTO / Horses.nl