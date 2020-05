LTO Nederland lanceert www.paardengriep.nl

LTO Nederland heeft een website gelanceerd waarop te zien wordt op welke plekken in Nederland influenza, droes of rhino heerst en hoe deze ziekte zich zal gaan verspreiden.

De site is ontwikkeld voor paardenhouders en -eigenaren als voor dierenartsen. Zo kunnen de dierenartsen een melding maken van een ziektegeval in een bepaalde regio. Er wordt geen stalnaam genoemd bij de melding.

Inschrijven

De paardenhouders en -eigenaren kunnen zich inschrijven op de site en zullen een melding ontvangen zodra er een ziektegeval is gemeld bij hun in de regio. Het is ook mogelijk om als stalhouder of paardeneigenaar een melding te doen van een nieuw ziektegeval.

Regio

Bij het doen van een melding wordt de gebruiker gevraagd om twee cijfers van de postcode in te voeren. Zo blijft de melder anoniem, maar is het wel specifiek genoeg om een regio te kunnen aanwijzen.

Verspreiding voorspellen

Het rekenmodel is een zelflerend systeem dat op basis van een tendens berekent hoe de griep zich zal verspreiden. Deze tendens berekening werkt met gegevens uit het verleden en corrigeert zichzelf op basis van een ‘machine learning’ model. Alle gegevens zijn anoniem en kunnen niet worden herleid naar een persoon of IP-adres.

