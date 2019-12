Madeleine Winter-Schulze breekt opnieuw dijbeen

Madeleine Winter-Schulze, de eigenaresse van veel succespaarden van Isabell Werth, Ingrid Klimke en Ludger Beerbaum heeft haar dijbeen gebroken. Dat gebeurde in Salzburg bij de Amadeus Horse Indoors. Haar paard Quintus (v. Quaterback), die door Isabell Werth daar werd uitgebracht, deed bij de ingang van de ring een stapje achteruit en duwde de 78-jarige omver. Zij viel daarbij zo ongelukkig dat ze haar dijbeen brak.

Vorig jaar bij de Wereldruiterspelen in Tryon was het ook al raak, Winter-Schulze brak toen haar andere dijbeen bij een val. De Duitse is inmiddels geopereerd en maakt het goed, naar verluid. “Ze is alweer opgewekt” meldt Isabell Werth.

Bron: Reiterrevue.de / Horses.nl