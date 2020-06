Manege-eigenaresse roept op om honden aangelijnd te houden

Honden die los lopen in het Amsterdamse Bos zijn een groot probleem voor de paarden op de ruiterpaden volgens Ingrid van den Broek van de Aalsmeerse manege Funny Horse. Van den Broek vertelt aan NH Nieuws dat het bijna iedere dag raak is. Paarden worden achterna gezeten door honden en daarbij zijn paarden gewond geraakt. Van den Broek is het zat en doet daarom een oproep om alleen met aangelijnde honden in de buurt van de ruiterpaden te komen.

Volgens Van den Broek is de oplossing even voor de hand liggend als simpel: honden verplicht aanlijnen in het bos. Behalve op losloopplekken die omheind zijn.

Van den Broek plaatste een oproep op facebook, waar behoorlijk wat reacties op kwamen en dat ook behoorlijk werd gedeeld. Ze hoopt dat haar verhaal en beelden van een gewond paard een eye-opener zijn. Het is dan wel essentieel dat er door de boswachters gecontroleerd zal worden op zo’n aanlijngebod. “Als er niet gehandhaafd wordt, ja, mensen hebben er gewoon schijt aan”, besluit de manegehoudster.

Niet meer ‘ontspannen’

“Paardrijden in het Amsterdamse Bos is op het moment niet meer ‘ontspannen’ te noemen. Met een groep het bos in is al helemaal een uitdaging en ik ben eerlijk gezegd altijd weer blij als iedereen heelhuids thuis is”, zo begint Van den Broek de oproep op de site van Manege Funny Horse.

