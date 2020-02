Manege Passart uit dankbaarheid voor heldhaftig optreden passant

Bij een grote brand op manege Passart kwamen afgelopen zondag tien paarden om. Dankzij het heldhaftige optreden van Danny Focker, die toevallig langs reed, konden er nog twee paarden uit de brandende stallen gered worden. In een bericht op Facebook uit Ankie Neuteboom haar dank: "Hij, die zonder twijfel actie ondernam. Hij, die letterlijk onze rots in de branding is geweest!"

Het bericht luidt als volgt: “Hij, die met stom toeval langs onze manege reed. Hij, die zonder twijfel actie ondernam. Hij, die letterlijk onze rots in de branding is geweest! Hij, die ervoor gezorgd heeft dat er nog 2 paarden uit de brandende reeks aan stallen gered konden worden! Hij, die voor ons nu familie is. Hij, die we eeuwig dankbaar zijn.

Danny Focker en Eddy, hebben per direct actie ondernomen. Zonder enige twijfel zijn zij het brandende terrein opgegaan en hebben hun best gedaan om zoveel mogelijk dieren in veiligheid te brengen. Zij hebben in de rij van brandende stallen nog 2 paarden kunnen bevrijden van een tragische dood. Zij hebben ook de overige pony's die buiten stonden in veiligheid kunnen brengen. Zij hebben hun eigen leven geriskeerd voor de dieren van een ander. Zij zijn ondanks ons grote verlies, onze helden! Wij zijn jullie eeuwig dankbaar. Via deze weg willen wij als manege deze bijzondere personen in het zonnetje zetten! Danny is vandaag bij ons gekomen, om te kijken hoe het met de dieren gaat. Danny is vandaag familie geworden. En de anderen die geholpen hebben, jullie ook! De dankbaarheid is met geen woorden te omschrijven, maar bedankt dat jullie in de buurt waren!"

Bron: Horses.nl/Facebook