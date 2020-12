Manege & Ruiter Bond komt met keurmerk ‘Welzijn & Veiligheid’

De Manege & Ruiter Bond komt met een eigen keurmerk 'Welzijn & Veiligheid'. "We zijn hier bijzonder trots op!", zegt de brancheorganisatie voor maneges. In samenwerking met dierenartsenpraktijk Boerskotten en verschillende veiligheidsadviseurs is een protocol opgesteld. Al de bij de bond aangesloten bedrijven zullen vanaf half december 2020 gekeurd worden.

De Manege & Ruiter Bond is de brancheorganisatie voor maneges. De stichting is opgericht in 2015 door Yvonne Buijs, Ron Pool en Rik Steijn met als doel paardenwelzijn te bevorderen en vooral plezier te maken met een paard door het volgen van een leuk en leerzaam opleidingstraject.

De bond telt op dit moment 42 deelnemende maneges met totaal 10.000 ruiters. Het deelnemen biedt voor de aangesloten bedrijven veel voordelen zoals een gezond verdienmodel, de organisatie van diverse kampioenschappen, uitdagende proeven, opleidingen voor ruiters, instructeurs en juryleden, vier keer per jaar het magazine Manegeruiter voor alle ruiters, een collectieve ongevallenverzekering en juridische ondersteuning en nog veel meer diensten gericht op manegehouders.

Nu is daar het eigen keurmerk Welzijn & Veiligheid bij gekomen.

Bron manegeruiterbond.nl