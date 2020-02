Manege Smit in Pesse maakt doorstart: ‘We gaan door!’

Nadat begin januari bekend werd dat Manege Smit, ook wel Paardensportcentrum Pesse, in de executie-verkoop ging. Vandaag liet Roelof Smit via de mail weten dat de hypotheek voldaan is en daardoor werd de online veiling geannuleerd/afgezegd.

In 2013 werd het centrum getroffen door een brand in de loods en in 2018 herhaalde zich een zelfde drama in het voorhuis. Nu heeft Manege Smit toch de financiële middelen verkregen om een doorstart te maken.

“De hypotheek die opgeëist werd, is inmiddels voldaan. Hierdoor kon de online veiling geannuleerd worden,” zei Smit. “Kortom; we gaan door! Alle lessen en activiteiten gaan door. Met veel inzet en energie gaan wij verder met de manege!”

Bron: Horses.nl