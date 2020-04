Manege Smit in Pesse sluit de deuren

In een bericht aan alle ruiters en verenigingen die bij het Paardensport Centrum Pesse betrokken waren laat Roelof Smit weten dat Manege Smit tot een einde is gekomen. De manege kwam begin dit jaar in een executieverkoop terecht en er werd nog een poging ondernomen om een doorstart te maken. In 2018 kwam de manege in het nieuws door brand.

“De manege is overgenomen en zal niet worden voortgezet. Er is alles aan gedaan om de manege te behouden, helaas is het mij niet gelukt” aldus Smit. Hij laat weten dat de paarden bij hem op het land staan en bedankt iedereen die de afgelopen jaren bij de manege gelest, gewerkt of evenementen georganiseerd hebben.

Bron: Horses.nl