Manegehouder Nijeveen wist van cocaïnehandel

In de manege aan de Nijeveense Bovenboer werd in augustus de grootste cocaïnewasserij ooit in Nederland aangetroffen. Eigenaar Jan B. hield in alle toonaarden vol dat hij van niets wist. Maar gaf later in een getapt telefoongesprek toe dat hij wist van illegale activiteiten, meldt De Stentor op de website. In het gesprek zegt B. dat hij ‘een miljoen wil pakken’, zo stelde justitie gisteren tijdens de start van het proces in de rechtbank in Amsterdam.

Bij het begin van het strafproces tegen zestien verdachten, waaronder manegehouder Jan B., doen justitie en advocaten een boekje open over de geruchtmakende zaak. Bij invallen in Nijeveen, Apeldoorn en Elshout werden dertien Colombianen, manegehouder B., een andere Nederlander en een Turk aangehouden. B. is de enige verdachte die inmiddels op vrije voeten is.

‘Ik wist van niks’

In oktober kwam de paardenman, bekend in de Friese paardenwereld, weer vrij. Hij zei niets te weten van wat er op zijn bedrijf gebeurde en verklaarde er vreselijk ingestonken te zijn. “Ik wist niks. Ik heb met twee nette mensen, strak in het pak, een huurovereenkomst getekend bij de notaris. Ze wilden iets met computers gaan doen”, zo was zijn verhaal.

Een miljoen meepakken

Maar de politie had B. en zijn manege al een tijdje op de korrel. Agenten observeerden stiekem. Ook werden telefoongesprekken opgenomen. In een van die afgeluisterde gesprekken heeft B. volgens justitie gezegd hebben dat hij wist dat er mensen bezig waren in zijn schuur met activiteiten waarbij 1 tot 1,5 miljoen euro per dag omgezet zou worden. Hij zou zelf ook een miljoen hebben willen ‘pakken’ en weten dat er iets gaande was met ‘poeder’.

Witwassen

B., die in vrijheid zijn proces afwacht, wordt ook verdacht van witwassen, hij zou 8000 euro gekregen hebben voor de verhuur van zijn manege.

Bron de Stentor