Manegehouder uit Haaksbergen veroordeeld in misbruik zaak

De 51-jarige manegehouder uit Haaksbergen die verdacht werd van het misbruiken van een elfjarig meisje, verdwijnt achter de tralies. De rechtbank in Almelo heeft hem donderdag veroordeeld tot een celstraf van anderhalf jaar waarvan een half jaar voorwaardelijk. Verder moet de man het meisje 6000 euro schadevergoeding betalen en mag hij gedurende vijf jaar geen contact met haar zoeken.

De manegehouder werd in augustus aangehouden. Vorig jaar zou hij meermaals ontucht hebben gepleegd met een elfjarige pupil. Van bijbedoelingen was volgens de manegehouder geen sprake. Hij kijkt heel anders terug op wat er gebeurde. Volgens hem kwam het meisje bij hem op bed zitten om hem wat filmpjes te laten zien. En ging daar uiteindelijk ook onder liggen. Hij draagt nou eenmaal nooit een onderbroek als hij in bed ligt, ‘dan genezen de wonden van het paardrijden beter’.

Lichamelijke integriteit geschonden

De rechtbank denkt daar anders over. De manegehouder heeft op ernstige wijze de lichamelijke integriteit van het slachtoffer geschonden door misbruik te maken van haar kwetsbaarheid en haar vertrouwen in hem. En dat alles om zijn eigen behoefte voorop te stellen en niet na te denken over de gevolgen voor het meisje.

Bron Tubantia