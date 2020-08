Marbacher gezicht Hochfein overleden

Op zestienjarige leeftijd moest de hengst Hochfein (His Highness x Feiner Stern) worden ingeslapen vanwege een breuk in het kootbeen. De zwarte Hannoveraan liep in juli de ernstige blessure op en kon daar niet meer van herstellen. Hochfein was het gezicht van Marbach, de oudste staatsstoeterij in Duitsland.

Hochfein had veel fans bij het Haupt- und Landgestüt Marbach. Hoofd van de stoeterij Dr. Astrid von Velsen-Zerweck vertelt op de site van St.Georg: “Wie Hochfein heeft meegemaakt, zal zijn bijzondere persoonlijkheid niet vergeten.”

Premiehengst

De hengst kwam na zijn goedkeuring in 2007 als premiehengst naar Marbach. Hij was daar niet alleen dekhengst, maar diende later ook als leermeester voor veel ruiters die de fijne kneepjes van de zwaarste dressuuroefeningen moesten leren.

Shows

Ook was Hochfein een van de belangrijkste paarden in shows die Marbach gaf over de hele wereld tot in Calgary aan toe. Rolf Eberhardt was de vaste ruiter van de hengst. Het paar was verschillende keren te zien in shows waar ze Grand Prix oefeningen toonden zonder hoofdstel.

Bron St.Georg