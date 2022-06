Margo Timmermans wint NK Working Equitation met Catch Me

Grand Prix-amazone Margo Timmermans heeft afgelopen weekend in Someren de Nederlandse titel Working Equitation (WE) gewonnen met Catch Me (v. Dreamcatcher) in de hoogste klasse. Behalve de nationale titels waren er ook teamplekken voor de wereldkampioenschappen WE te verdienen en Timmermans is met Catch Me één van de combinaties, die geselecteerd zijn.

Timmermans nam na de dressuur al gelijk de leiding in het klassement voor het NK en zette ook in de Stijltrail het beste Nederlandse resultaat neer. Daarmee had de amazone genoeg voorsprong om in de Speedtrail haar landgenoten, die in deze rubriek meer punten verzamelden, voor te blijven. In het overall klassement eindigde Timmermans op de vierde plek. Marco Boavista won deze internationale rubriek met Jaleque OC.

Grand Prix-combinaties

Eline van Koningsveld-Baerts eindigde met Fitterdier’s Zafira Dona (v. Special D) op de tweede plaats in het kampioenschap. Daarmee was zowel het goud als het zilver in dit WE-kampioenschap voor een combinatie, die op het hoogste niveau in de dressuur uitkomt.

Ton Duivenvoorden

Het brons was voor Ton Duivenvoorden met Epona’s Staccato (v. Kazahr). Duivenvoorden was titelhouder, maar kon na vijf jaar op rij het kampioenschap te hebben gewonnen, deze keer niet voorkomen dat Timmermans en Van Koningsveld-Baert hem van de troon stootten. “Geen Nederlands Kampioen (dat blijft een mens ook niet eeuwig) maar oprecht een heerlijk NK gereden met in mijn ogen Staccato’s beste, meest ontspannen proeven ooit”, liet Duivenvoorden na afloop weten. “Een hele mooie derde plaats achter Margo Timmermans en Eline van Koningsveld-Baerts. Van harte gefeliciteerd met jullie prestaties, dames. We gaan met een mooi team naar het WK en ook ons vierde teamlid Kelly van Gent haalde dit weekend haar scores dus we kunnen volwaardig naar La France.”

Uitslag NK

Uitslag WE4