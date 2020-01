Marieke Toonders nieuwe voorzitter LTO-vakgroep Paardenhouderij

Marieke Toonders heeft per 1 januari 2020 de taken van Ralph van Venrooij als voorzitter van de LTO-vakgroep Paardenhouderij overgenomen. Toonders vormt samen met Matthijs Maat en Ilse Limpens het bestuur van de vakgroep.

Toonders werkt als advocaat bij een middelgroot advocatenkantoor in Tilburg. Ze is al jaren actief in de paardenhouderij, -sport en -fokkerij. Ze maakt onder andere deel uit van de ledenraad van het KWPN, is voorzitter van de KWPN-afdeling Zuid en bestuurder van KWPN-regio Noord-Brabant.

Bron: Nieuwe Oogst