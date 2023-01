Markante Noord-Hollander Henk Vroegop (79) om het leven gebracht

Hendrik (Henk) Vroegop is dood. Vermoedelijk met geweld omgebracht, net voor z'n tachtigste verjaardag. Over de man uit Sint Pancras heeft iedereen wel wat te zeggen schrijft NH Nieuws op de website. Hij was een bekende handelaar in de paardensport, politicus, maar is ook veroordeeld voor illegale handel en huiselijk geweld, blijkt uit documenten in handen van NH Nieuws.

Woensdag werd het levenloze lichaam van Henk Vroegop in zijn huis gevonden. Hij zou zijn geslagen met een stoel en gestoken met een mes. Dat zegt een medebewoner van het perceel tegen de krant. Een 76-jarige dorpsgenoot zit op dit moment vast op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de markante Pancrasser.

Paardenman

In Noord-Holland was Vroegop bekend van de handel in de ruitersportartikelen. Jarenlang runde hij een winkel aan de Bovenweg in Sint Pancras en hij stond nog altijd op de markt met paardenspullen. Als echte paardenman bezocht hij alle hippische evenementen in de regio, maar als ondernemer hield Vroegop zich niet altijd aan de wet.

Mishandeling

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit strafte hem meermaals voor het illegaal handelen in ontwormingsmiddelen. Vroegop was vader van tien kinderen bij meerdere vrouwen. Hij kwam bij de gereformeerde kerk en zou vanuit zijn overtuiging ook onderdak bieden aan verschillende personen op zijn terrein en in zijn huis. Uit meerdere documenten blijkt dat hij in 2012 wordt beschuldigd van de mishandeling van zijn dochter. In 2011 zou hij ook zijn toenmalige echtgenote hebben mishandeld.

Vroegop was ook jarenlang gemeenteraadslid en richtte zijn eigen partij Kleurrijk Langedijk op na onenigheid met het CDA.

