MBO-opleiding Paardensport van Zone.collega gaat samenwerking aan met Rien van der Schaft

De opleiding Paardensport van Zone.college investeert in de toekomst en leidt sportieve en ondernemende studenten op tot de nieuwe generatie werknemers voor de hippische sector. In co-creatie met inspirerende experts uit binnen- en buitenland worden kennis en praktijk samengebracht in een innovatieve opleiding waarin jong talent zich bezighoudt met de opleiding en training van de paarden voor de wedstrijdsport en leert hoe ze instructie geven. Ook Rien van der Schaft, voormalig bondscoach van de Nederlandse dressuurruiters en huidig coach van het Finse dressuurteam gaat zijn kennis delen met studenten en docenten van de opleiding.

Om het onderwijs actueel en praktijk-rijk vorm te geven werkt Zone.college samen met experts uit het werkgebied. Hierbij vindt de school het belangrijk dat deze experts representatief zijn, coach 5 instructeur, dat ze hun passie voor het vak graag overbrengen en dat ze paarden op een vriendelijke manier trainen. Rien van der Schaft en zijn trainingsmethode sluiten hier goed bij aan.

Samenwerking met Rien

Rien gaat jaarlijks dressuurtrainingen voor de studenten Paardensport verzorgen. Dressuur is de basis voor het verder doortrainen van het paard ook op het gebied van andere disciplines, zoals springen. Naast de dressuurtraining voor studenten gaat Rien ook de docenten van de opleiding maandelijks bijscholen. Zo kunnen de docenten de trainingsmethode zelf ook ervaren en vertalen naar de dressuur- en springlessen die ze geven. Studenten gaan één keer per jaar naar Stal Sprengenhorst, de thuisbasis van Rien van der Schaft. Om hier te kijken naar de training van de paarden en lessen die de familie van der Schaft verzorgen. Zo doen ze inspiratie op voor hun eigen lessen en kunnen ze de trainingsmethode ook doorgeven aan hun eigen lesklanten. Docenten Kiki Bleeker en Judith Antuma zijn erg enthousiast over de samenwerking. “De samenwerking met Rien van der Schaft verhoogt de kwaliteit van onze opleiding Paardensport”, aldus Judith.

Vakexperts

Naast Rien van der Schaft werkt de opleiding ook samen met andere experts. Zo zet Sanne Beijerman (Grand Prix dressuuramazone, KNHS gediplomeerd Coach 5 instructeur en sportpsycholoog VSPN) zich samen met de docenten onder andere in voor de mentale gezondheid van de studenten. En werkt Femke Beljon (Grand Prix dressuuramazone, Coach 5 instructeur) mee aan de discipline dressuur en coaching als instructeur.

Rien van der Schaft

De voormalig bondscoach van het Nederlandse dressuurteam is nu de bondscoach van de dressuurruiters van Finland. Naast dat Rien veel in het buitenland te vinden is runt hij samen met zijn vrouw Inge en dochter Romy Stal Sprengenhorst. Hier trainen zij eigen paarden, maar ook paarden van eigenaren. De trainingsmethode van Rien van der Schaft staat bekend als een vriendelijke, logische en effectieve trainingsmethode. Hierbij ligt niet alleen de focus op het hoofd van het paard, maar op het gehele functioneren van het lichaam. Rien heeft meer dan 40 jaar ervaring en samen met zijn vrouw Inge heeft hij vele paarden op Grand Prix-niveau getraind en uitgebracht. Van 1979 tot 1983 maakte Rien deel uit van het Nederlands dressuurteam en hij deed ook mee aan de Olympische kampioenschappen, twee Europese kampioenschappen en het Wereld kampioenschap.