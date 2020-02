Meerdere paarden omgekomen bij brand in manege in Heerlen

Bij een grote brand in een manege in Heerlen zijn vannacht meerdere paarden omgekomen. De nieuwssite van de NOS meldt dat kort na middernacht de brand ontstond en snel verhevigde door hooi en stro in de paardenboxen. Het lukte brandweerlieden en omstanders nog wel paarden in veiligheid te brengen, maar niet alle dieren konden worden gered. Hoeveel paarden er precies dood zijn, is onduidelijk. Er raakte verder niemand gewond.

Kort na het uitbreken van de brand kwamen veel eigenaren van de tientallen paarden die in de manege stonden naar het gebouw. Brandweerkorpsen uit de hele regio rukten uit om te helpen bij het blussen.

Voor mensen die zijn getroffen door de brand, is opvang in een zalencentrum geregeld. Daar is ook een dierenarts aanwezig om paarden te controleren.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.

