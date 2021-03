Menners assisteren ambulancepersoneel bij noodgeval

In Oosterhout hebben twee menners met hun Friese paard geholpen bij een levensbedreigende situatie. Een ambulance was opgeroepen voor een dame, die tijdens een picknick in het bos onwel was geworden. Maar de ambulance was niet geschikt voor het laatste stukje zandpad. De menwagen bood uitkomst. Dat melden De Gelderlander en BN De Stem.

De ambulance strandde bij een café in het bos, waar op dat moment net twee menners, koetsier Jan Chatrer (70) en zijn groom Marjolein Ehlert (39), een kopje koffie hadden opgehaald. Een kind kwam uit het bos gerend op zoek naar de gestrande ambulance. Met paard en wagen gingen ambulanceverpleegkundigen, op aanwijzing van het kind, snel onderweg naar de patiënt, die even later op dezelfde manier naar de ambulance werd gebracht.

Geluk bij een ongeluk

Er waren veel omstanders, die erg blij waren met de hulp van de menners. “De ambulancemedewerkers vertelden me dat ze geen idee hadden hoe ze die mevrouw daar anders weg hadden moeten krijgen. Het was echt een geluk bij een ongeluk”, zegt Ehlert. De menners waren buiten de ruiterroute, maar daar kraaide in dit geval geen haan naar.

Lees het hele verhaal (met foto’s) hier.

Bron: De Gelderlander / Horses.nl