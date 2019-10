Meredith Michaels-Beerbaums voormalige springpaard Concetto overleden

Op 30-jarige leeftijd is zondag het voormalige springpaard Concetto (v. Caletto I) van Meredith Michaels-Beerbaum overleden. De Deens gefokte hengst was met de Duitse amazone succesvol in Aken en op de Hamburger Derby. "Hij was zo moedig als een leeuw", zei Meredith over de zoon van Caletto I.

Meredith Michaels-Beerbaum reed met Concetto in 2001 haar eerste en enige Derby in Hamburg en eindigden op plaats acht. Verder was de combinatie onder meer vierde in de GP van Aken, was derde met het Duitse team in Calgary en in 2001 sloot het paar de Riders Tour af op een derde plaats. Michaels-Beerbaum vertelde over de Deens gefokte hengst ‘adembenemend mooi en moedig als een leeuw’.

In de fokkerij staat hij bekend als Concetto Famos. Hij heeft zes goedgekeurde zonen gebracht en een aantal internationaal springende kinderen. Concetto Son is er een van, de vijftienjarige Oldenburger loopt sinds 2017 onder de Canadese Laura Jane Tidball op 1,60m-niveau. Daarvoor van Steve Guerdat succesvol met hem.

Meredith Michaels-Beerbaum op Facebook: “We zullen hem missen.”

Bron Facebook/Reiterrevue