Merrie na urenlange reddingsoperatie gered uit sloot

In de nacht van donderdag is de brandweer uren bezig geweest met het redden van een paard in Leidschendam. Het dier raakte in Wilsveen in een sloot terecht en slaagde er niet in er op eigen kracht uit te komen. De brandweer is drie uur lang met een reddingsoperatie bezig geweest alvorens het paard weer op het droge stond.

Eigenaar Wilfred Heymans liet aan Omroep West weten dat de merrie waarschijnlijk ergens van is geschrokken. “Ik kwam er rond 23.00 uur achter dat ze daar lag. Omdat ze er zelf niet uit kwam, heb ik 112 gebeld.”

Lastige reddingsoperatie

De brandweer kreeg had haar handen vol om de merrie uit de sloot te krijgen. “We zagen het op een gegeven moment heel somber in. Ze was enorm verzwakt en we dachten dat we haar moest laten inslapen.”

Graafmachine met spanbanden

Dankzij de hulp van een buurman werd de merrie uiteindelijk toch bevrijdt, hij schoot de reddingsploeg ten hulp met een kleine graafmachine. Dankzij de spanbanden kon de merrie op het droge worden getrokken.

Opwarmen met dekens

De merrie, genaamd Rashida, lijkt na het ongeval aan de beterende hand. Ze was koud, moe en vies van de modder en met dekens werd urenlang geprobeerd haar op te warmen. Volgens Heymans is ze nog gestresst, maar het ziet er verder goed uit.

Bron: Omroep West