Met deze essentials kun je in de winter paardrijden

In tegenstelling tot andere sporten waar het gemakkelijk is om je uitrusting in de garage te laten staan ​​en te wachten op de lente, weten wij ruiters dat er een paard of pony op ons wacht in de stal. Dat betekent sjokken naar de stal bij harde wind, sneeuw of regen, zelfs als het onder de 0 graden is. Of dit nu je eerste winterrit in de kou is of dat je een professional bent bij koud weer, hierbij een lijst met essentiële paardenbenodigdheden om je door zelfs de zwaarste winters te loodsen.

Wollen sokken

Een speciaal paar winterlaarzen is niet altijd binnen het budget, maar een paar zachte wolmix sokken zijn dat zeker wel. De merino wolmix geeft deze knusse sokken een ongelooflijk zacht gevoel dat voeten blij en tenen warm houdt. Bovendien kun je ze dragen in stalschoenen voor dames.

Waterdichte jas voor de wintermaanden

Een goede jas is een fundamenteel onderdeel van je winteruitrusting. Het moet eigenlijk wind- én waterdicht zijn met de naden afgedicht tegen de elementen en een opbergbare capuchon die je droog houdt. Zo’n jas biedt alles wat je nodig hebt in het zadel als je in de winter met je paard door het bos gaat.

Warme laarzen

Als je paard buiten leeft, weet je hoe moeilijk het is om door de modder en sneeuw te klotsen. Gelukkig zullen de beste outdoor laarzen van ZOO Footwear je helpen om het ijskoude water buiten te houden. Ze zullen je voeten niet alleen droog houden, maar ook zeker lekker warm en comfortabel. Hierdoor kun jij ook in de winter je paard goed verzorgen!

Winterrijbroeken voor een warme winter

Hoewel je de winter misschien prima doorkomt in je gewone rijbroek, wedden we dat als je eenmaal een met fleece gevoerde rijlegging hebt aangetrokken, je niet meer terug wilt. Een warme winterrijbroek is bestand tegen wind, ijzel en sneeuw, maar niet tegen beweging, zodat je onbeperkt door de winter kunt draven op je paard.

Helmhoes

Is er iets ergers dan koude oren hebben? Het helpt niet dat de meeste helmen geen bescherming bieden tegen de koude winterlucht. Gelukkig hebben we een oplossing voor je. Door een helmhoes te kopen zul je namelijk niet langer last hebben van dit probleem. Dit bedekt je helm, maar ook je nek en oren waardoor je hoofd lekker warm blijft.

Rijshirt met lange mouwen

De sleutel om warm te blijven tijdens het rijden in de winter is heel veel lagen. Begin met een dun shirt met lange mouwen om warmte toe te voegen zonder bulk toe te voegen. Daarnaast kun je ook nog de waterdichte jas eroverheen doen, terwijl je mogelijk eerder ook nog een andere trui of vest kunt dragen.

Warme muts

Een muts houdt zijn warmte vast met zijn met fleece gevoerde binnenkant die zweet afvoert. Ontworpen met een opvallende rand is het een stijlvolle oplossing voor helmhaar na het rijden in de winter. Bovendien zal het je hoofd lekker warm houden terwijl je je paard verzorgt.