Paarden bezorgen Bredase (84) en Amerikaanse (102) de dag van hun leven

De ernstig zieke mevrouw Kools (84) zag afgelopen woensdag haar laatste wens in vervulling gaan: in een koets met twee paarden door haar woonplaats Breda. "Ze zei vanmorgen al: na mijn trouwdag, is dit de mooiste dag van mijn leven", aldus Ad Langerak, al 35 jaar mantelzorger van mevrouw Kools. In de Verenigde Staten beleefde eveneens iemand de mooiste dag van haar leven. Lucia Sines werd 102 jaar en vierde dat met een ritje te paard.

De wens om eens een ritje in een koets te maken, ontstond jaren geleden. “Ik was lang geleden een keer met mijn man in Brugge en we wilden daar heel graag in een koets een rondrit maken. Helaas ging er iets mis en kwam dat er toen niet van. Dat is altijd een beetje blijven knagen”, aldus Kools tegenover BN De Stem.

‘Iedere avond voor het raam’

Lydia Aerts van Thebe, waar mevrouw Kools sinds twee jaar woont, regelde de rit via stichting Dreams4You. Op woensdag kwam de koets voorrijden en reed mevrouw Kools door het Mastbos, langs haar ouderlijk huis aan de Mgr. Leijtenstraat. “Daar reed vroeger iedere dag een paard en wagen voorbij. Als klein meisje zat ik iedere avond voor het raam te kijken hoe die koets voorbij kwam.”

102 jaar

Aan de andere kant van de wereld, vierde Lucia Sines op 13 maart 2021 haar 102e verjaardag. De Amerikaanse kleedde zich ter gelegenheid met een cowboyhoed en -laarzen en genoot volop van haar ritje te paard. “Ik weet hoe ik stop moet zeggen, maar ik wil niet stoppen”, sprak Sines lachend. Ze liet weten dat het de beste dag van haar leven was.

