In november afgelopen jaar maakte Michael Jung bekend dat hij in het huwelijksbootje gaat stappen met zijn jarenlange partner Faye Füllgraebe. Nu zijn ze bijna met hun drieën. Füllgraebe schreef gisteren op Instagram dat ze in verwachting is en dat het een jongetje wordt.

De 30-jarige Faye Füllgraebe, die als sinds 2013 samenwoont met de Duitse alleskunner Michael Jung, schrijft dat ze in de 23ste week van de zwangerschap is. Ze schrijft: “Het is een echt wonder.”

Bron Instagram/St.Georg