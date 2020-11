Michael Jung gaat trouwen

Michael Jung en zijn vriendin Faye Füllgraebe stappen in het huwelijksbootje, dat maakte de Duitse topeventingruiter op zijn Instagram bekend.

“She said YES”, lieten de twee, die al sinds 2013 samenwonen in Horb in Schwarzwald, in het bericht weten.

Huwelijkscadeau

Jung kreeg al een vervroegd huwelijkscadeau van zijn aanstaande bruid. De Hannoveraanse merrie Go for S (v. Grey Top)alias ‘Gerda’, was eigenlijk het eventingpaard van Füllgraebe, maar die heeft ze omdat ze zo enorm getalenteerd is, aan Jung gegeven om te rijden. Het duo, dat afgelopen seizoen vijf keer internationaal aan de start kwam, heeft de kwalificatie voor de Olympische Spelen ook al op zak.

Bron: StGeorg