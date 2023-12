‘Mister Military Boekelo’ Jan Stokkentre overleden

Een van de initiatiefnemers van Military Boekelo, Jan Stokkentre is gisteren overleden. Ook was de Enschedeër de eerste parcoursbouwer van de cross in Boekelo. Die eerste cross van zijn hand was in 1971. Stokkentre werd 83 jaar oud.

In een uitgebreid interview in Tubantia ter ere van het 50-jarig bestaan van de Military Boekelo vertelt de toen 81 jarige Jan Stokkentre over zijn actieve tijd in Boekelo. Van 1971 tot 1993 is Stokkentre parcoursbontwerper van de cross geweest. “De wedstrijd is toch een beetje een kindje van me geworden”, vertelde hij.

Ingerold

Stokkentre zat als 12-jarig jochie al op een paard, heeft ook wel eens aan een crossje meegedaan maar nooit aan een echte eventingwedstrijd. Als aspirant-parcoursbouwer vertrok hij naar Engeland, waar de sport er echt om toe doet en dook hij in de materie van hindernissen ontwerpen en maken. „Ik ben er in feite ingerold, maar heb me wel verdiept in de sport.” De Enschedeër ging in de leer bij de bouwers van de grote Engelse wedstrijden en maakte zich het vak eigen.

Wereldruiterspelen Stockholm

Uiteindelijk wist hij het te schoppen tot de Wereldruiterspelen van 1990 in Stockholm, waar de Twentenaar verantwoordelijk was voor het parcours van de crosscountry. Vier jaar later deed hij dat tijdens de World Equestrian Games in Den Haag. „Ook heb ik nog drie tot vier maanden in het olympisch dorp in Seoul gezeten, om in 1988 te assisteren tijdens de bouw van het parcours. Allemaal dankzij Boekelo.”

‘Mijn kindje’

Jaarlijks was Stokkentre te vinden op het parcours van de crosscountry. Het interview sluit hij af met: “Ik zeg altijd dat de Military Boekelo een beetje mijn kind is. Ik vind het hartstikke mooi wat we meegemaakt hebben en hoe de wedstrijd is zoals die nu is. Ja, ik heb ’m mede opgericht, maar het succes hangt af van al die mensen die erbij betrokken zijn en zich al jaren daarvoor inzetten. Iedereen heeft daaraan zijn steentje bijgedragen, net zo veel als ik.”

