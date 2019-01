My Little pony’s opgevangen bij ponycentrum Terschelling

Eerder deze week schreef Horses.nl al over Natascha Gielen, die samen met haar haflinger plastic verzamelde van het strand van Ameland. Ponycentrum De Prairie op Terschelling heeft een ludieke actie verzonnen tegen de plasticvervuiling in de zee. Zij vangen alle gejutte My Little pony's op.

Op het containerschip MSC Zoë zat ook een lading My Little Pony’s. De eigenaresse van het ponycentrum, Marleen Zorgdrager heeft een ‘MLP-noodopvang’ ingericht waar de aangespoelde speelgoedbeesten kunnen worden ingeleverd.

Onthoofden

Zorgdragers advies aan de vinders is om de paardjes eerst even tijdelijk ‘onthoofden’ en dan het water en zand er uit laten lopen. Bij het wrakkenmuseum in Formerum-Zuid is dat reeds gedaan.

Goed doel

Daar staan de kleurige pony’s gedroogd en gekapt in de aanbieding: de kleintjes kosten een euro, voor een groot exemplaar moet 1,50 euro neergeteld worden. De actie van Zorgdrager moet geld opbrengen voor Stichting By the Ocean we Unite, die strijdt tegen plastic soep in de oceanen.



Bron: Horses.nl/Leeuwardercourant