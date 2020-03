Na baby-geluk nu een ongelukje bij familie Blum

Nu Simone Blum zo'n drie weken na de geboorte van haar dochtertje Hanna Sophie weer aardig hersteld is van haar keizersnee is haar man Hansi voorlopig uit de running. "Helaas heeft onze beschermengel gisteren even een oogje dicht gedaan en niet opgelet", schrijft Blum op haar facebook bij een foto van het been van haar man in het gips.

“Ook wanneer je nog zo voorzichtig bent en probeert alle mogelijke gevaren voor te zijn, werken we nog steeds met levende wezens en die zijn vaak onberekenbaar”, vervolgt de kersverse moeder in haar post. “Wanneer 600 kilo op een voet valt dan eindigt dat vaak in het ziekenhuis. Mijn team en ik wensen onze Hansi een hele snelle genezing en een voorspoedig herstel.”

Bron: FB