Nationale sportherdenking 4 mei in teken van paardensport

De Nationale Sportherdenking op 4 mei 2026 bij het Olympisch Stadion in Amsterdam staat dit jaar in het teken van de paardensport. Met aangrijpende verhalen van olympiërs die de Tweede Wereldoorlog niet overleefden, brengt de herdenking een vaak onderbelicht hoofdstuk uit de Nederlandse sportgeschiedenis onder de aandacht.

Ellen Liem Door

Vier Nederlandse olympiërs uit de paardensport en moderne vijfkamp keerden nooit terug van de oorlog: Alexander van Geen, Pierre Versteegh, Eddy Kahn en Tjeerd Pasma. Ook het bijzondere levensverhaal van ritmeester en viervoudig olympisch kampioen Charles Pahud de Mortanges krijgt aandacht. Pahud de Mortanges won in 1928 twee gouden medailles. Tijdens de oorlog zette hij sport in als middel voor revalidatie van zwaargewonde soldaten en burgers in Huize Kareol in Aerdenhout. Later wist hij te ontsnappen uit krijgsgevangenschap en sloot hij zich aan bij de Prinses Irene Brigade. De oorlog eiste echter ook van hem een zware tol: hij verloor zijn enige zoon.

Nationaal oorlogsmonument

Na de oorlog was Pahud de Mortanges voorzitter van het Nederlands Olympisch Comité en werd onder zijn leiding het beeld van Prometheus, als nationaal oorlogsmonument van de sport, bij het Olympisch Stadion geplaatst.

De herdenking vindt plaats op 4 mei vanaf 12.30 uur bij het beeld van Prometheus.

