Nederlandse beeldhouwster maakt levensgroot bronzen beeld voor DWB

Afgelopen zaterdag is op het terrein van het Deens Warmbloed Stamboek (DWB) een levensgroot bronzen beeld van een merrie met veulen onthuld. De Nederlandse in Speuld woonachtige beeldhouwster Brigitte Boss heeft het beeld gemaakt in opdracht van het DWB, dat dit jaar haar 40-jarig bestaan vierde.

Brigitte Boss was bij de Denen opgevallen omdat zij de emotie, interactie en beweging van paarden zo prachtig weet te treffen in haar sculpturen.

Onder belangstelling van enkele honderden genodigden werd het beeld genaamd

‘Une Belle Histoire’ na een toespraak van de voorzitter van het stamboek, Jan Pedersen, door DWB-fokker Jørn Damm en Brigitte Boss onthuld. De bronzen merrie kijkend naar haar liggende pasgeboren staat aan het einde van de lange oprijlaan voor het historische Manor house Vilhelmsborg.

Bron: Persbericht

