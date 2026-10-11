De Belgische springruiter Nicola Philippaerts (33) en zijn vriendin, de Amerikaanse springamazone Jessica Springsteen (34), verwachten hun eerste kind. Dat heeft Springsteen via Instagram bekend gemaakt. Het koppel is sinds 2024 samen.
Voor opa Ludo Philippaerts is dit zijn eerste kleinkind. Voor de andere aanstaande opa, zanger Bruce Springsteen, wordt dit het tweede kleinkind.
Bron: Horses.nl / Instagram
Eén reactie op “Nicola Philippaerts en Jessica Springsteen verwachten eerste kind”
Zijn tweelingbroer heeft al een kindje dus tweede kleinkind voor Ludo