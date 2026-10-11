Nicola Philippaerts en Jessica Springsteen verwachten eerste kind

De Belgische springruiter Nicola Philippaerts (33) en zijn vriendin, de Amerikaanse springamazone Jessica Springsteen (34), verwachten hun eerste kind. Dat heeft Springsteen via Instagram bekend gemaakt. Het koppel is sinds 2024 samen.

Mirjam Hommes Door

Voor opa Ludo Philippaerts is dit zijn eerste kleinkind. Voor de andere aanstaande opa, zanger Bruce Springsteen, wordt dit het tweede kleinkind.

Bron: Horses.nl / Instagram