Nicola Philippaerts en Jessica Springsteen verwachten eerste kind

Mirjam Hommes
Nicola Philippaerts en Jessica Springsteen verwachten eerste kind featured image
Nicola Philippaerts, hier met Katanga v/h Dingeshof. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

De Belgische springruiter Nicola Philippaerts (33) en zijn vriendin, de Amerikaanse springamazone Jessica Springsteen (34), verwachten hun eerste kind. Dat heeft Springsteen via Instagram bekend gemaakt. Het koppel is sinds 2024 samen.

Door Mirjam Hommes

Voor opa Ludo Philippaerts is dit zijn eerste kleinkind. Voor de andere aanstaande opa, zanger Bruce Springsteen, wordt dit het tweede kleinkind.

Bron: Horses.nl / Instagram

Eén reactie op “Nicola Philippaerts en Jessica Springsteen verwachten eerste kind

  1. Hart
    11 oktober 2026 om 20:56

    Zijn tweelingbroer heeft al een kindje dus tweede kleinkind voor Ludo

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