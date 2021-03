Nieuw ‘ethogram’ beschrijft 70 uitingen van pijn bij paarden

Onderzoekers hebben na gedragsonderzoek bij paarden meer dan 70 soorten gedrag geregistreerd die een uiting kunnen zijn van pijn. Daaronder bekende, maar ook minder bekende zaken die op pijn kunnen wijzen. De belangrijkste conclusie is misschien wel dat je een videocamera op je paard moet zetten als je wilt zien of je paard pijngedrag vertoont. In aanwezigheid van mensen vertoonden de paarden gemiddeld 75% minder uiterlijke pijnkenmerken. Niet zo vreemd, voor een vluchtdier.

De onderzoekers werkten met 24-uurs video-observatie van paarden in een kliniek. Gedrag zoals een been ontlasten, met de lip trillen, gaan liggen en weer staan werden geobserveerd. Op zich zegt een enkele waarneming van één van de pijnsignalen nog niet zoveel, melden de onderzoekers. Wel is belangrijk om te checken of een paard dit gedrag vaker laat zien.

Duizenden paarden

In het onderzoek werd beeldmateriaal van duizenden paarden gebruikt, verzameld over 35 jaar, in één kliniek. Het hele onderzoek (Engelstalig) met in Tabel 1 t/m 8 tekeningen van de gedragingen vind je hier. Er is ook video-materiaal beschikbaar. De catalogus van pijngerelateerd gedrag is bedoeld om dierenartsen te ondersteunen bij het stellen van een diagnose.

