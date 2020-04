Nieuwe baan voor Duitse chef d’equipe Klaus Roeser

Klaus Roeser, voorzitter van de DOKR dressuurcommissie en chef d'equipe van het Duitse dressuurteam, heeft een nieuwe baan. Per 1 mei wordt hij financieel directeur van de bekende Tierklinik Lüsche in Bakum, in de buurt van Vechta. Roeser verliet eind vorig jaar PST Marketing van Paul en Bettina Schockemöhle, hij was daar 26 jaar in dienst.

Tierklinik Lüsche is een van de toonaangevende Duitse klinieken voor paarden en heeft ongeveer 120 medewerkers in dienst. Hier zijn ook de twee teamdierenartsen van de Duitse kampioensteams in de dressuur en het springen Marc Koene en Jan-Hein Swagemakers, aan verbonden. Deze artsen hebben in 2000 de kliniek opgericht.

De verbintenis met Lüsche lag voor de hand door de gezamenlijke werkzaamheden bij het Duitse Olympische Comité voor de paardensport (DOKR). Roeser vertelt aan Dressursport Deutschland: “De kliniek was op zoek naar een financiële man, deze baan past perfect bij mij.” Hij kan zijn kennis inbrengen op het gebied van economie, cijfers en strategieplanning en dit ook koppelen aan zijn hobby, de paarden. En hij hoeft niet ver te reizen, hij woont 15 kilometer van zijn nieuwe werkplek.

Klaus Roeser zal zijn werk als voorzitter van de dressuurcommissie blijven voortzetten. Tierklinik Lüsche steunt hem hierbij volledig, aldus Roeser.

Bron Dressursport Deutschland