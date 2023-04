Nieuwe ruiterroute van 60 kilometer officieel geopend

Vorige week werd de nieuwe ruiterroute de Open Linie officieel geopend. De route ligt in het natuurgebied tussen Oosterhout en Breda en is meer dan 60 kilometer lang.

“De route hebben we samen met de gemeente Breda gefinancierd. We zijn trots op de samenwerking en blij dat het nu ook voor de paardrijliefhebbers mogelijk is van een ruiterroute gebruik te maken in dit prachtige natuurgebied. Omliggende maneges en pensionstallen zijn erg blij met deze realisatie. Zij kunnen blijven genieten van het rijden in de natuur”, vertelt Wethouder Dees Melsen.

De route loopt tussen Oosterhout en Breda door Dorst, Teteringen en Vrachelen en komt onder andere langs de Duiventoren. De route is zo aangelegd dat deze geschikt is voor ruiters en menners.

Bron: Oosterhout Nieuws