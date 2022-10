NOS: ‘Angst voor wolf groeit’

Nu er steeds meer meldingen komen van (vermeende) wolvenaanvallen op schapen, koeien en ook pony's, neemt de angst voor de wolf ook toe volgens het bericht dat de NOS vandaag plaatste.

Zaterdagochtend werd in het Drentse dorp Wittelte, in de gemeente Westerveld, een pony dood gevonden in een weiland. Het dier, dat al tientallen jaren op de boerderij van Jan en Wilma Bosker leefde, was zwaar toegetakeld. Het echtpaar weet zeker dat hun pony door een wolf is gepakt. “De nacht na de aanval is de wolf gezien in de buurt van onze boerderij”, vertelt Jan Bosker aan de NOS.

‘Als de dood’

“Iedereen hier is als de dood voor de wolf”, vervolgt Bosker, die ook weet te vertellen dat de ondernemers uit zijn buurt daarom al het vee op stal hebben. “Je ziet nergens meer jongvee en koeien buiten staan.” Dat Bosker dat in de nacht van vrijdag op zaterdag niet had gedaan, kwam doordat hij alleen thuis was. “En de pony was eigenwijs, in mijn eentje lukte het niet om hem binnen te krijgen.”

Beschermde diersoort

Een wolf afschieten mag niet omdat het een beschermde diersoort is, maar volgens de Drentse gedeputeerde Henk Jumelet wordt er momenteel wel gezocht naar andere mogelijkheden om van de wolf af te komen. Aan de NOS vertelde Jumelet dat hij was geschrokken van de onrust in Drenthe, maar dat er ook een kloof is tussen de provincie en de landelijke politiek. “Als de wolf zich zou vestigen in het Haagse Bos zouden er andere reacties op komen dan nu.”

In het bericht komt ook ecoloog Glenn Lelieveld aan het woord, die aandringt op meer preventie om te voorkomen dat de wolf landbouwhuisdieren aan kan vallen. Dat de wolf in Nederland is neergestreken, komt volgens Lelieveld doordat onze regio blijkbaar (weer) geschikt is voor het dier. Dat dit gepaard gaat met emotie zou ook logisch zijn volgens Lelieveld: “Het dier is hier weer nieuw en dat leidt tot angst. De wolf is ecologisch geen probleem, maar we vinden het dier als maatschappij heel moeilijk en veel dierhouders voelen zich onbegrepen. Daar moeten we iets mee.”

Lees het hele bericht van de NOS hier

Bron: NOS