Nu te bestellen: Magazine VOER.

Wil je weten hoe gezondheidsproblemen bij paarden vaak te voorkomen en te verhelpen zijn door middel van voer(management)? Hoe je jonge paarden het best kunt voeren? Of takken een goede aanvulling zijn op het paardenrantsoen? En hoe je de voeding aan kunt passen aan de arbeid van je sportpaard? Je leest het in VOER., het jaarlijkse magazine over paardenvoeding van Paardenvoerplein, Bit, Dressuur Magazine en Paardenkrant-Horses.nl!

Gezondheidsproblemen voorkomen

Wist je dat gezondheidsproblemen bij paarden vaak te voorkomen of te verhelpen zijn door middel van een goed op het paard afgestemd rantsoen en het juiste voermanagement? De voeding van paarden én de manier waarop zij gevoerd worden, hebben namelijk een grote invloed op hun gezondheid. Sommige aandoeningen bij paarden kunnen worden veroorzaakt direct vanuit het voeren, zoals maagzweren en koliek. Andere gezondheidsproblemen kunnen door middel van de juiste voeding verbeterd worden, denk bijvoorbeeld aan diarree en astma. Ook bij stalondeugden speelt voer vaak een grote rol. Hoe het zit, lees je in de nieuwe uitgave van VOER.

Voeding voor jonge paarden

Wat heeft een jong paard in de opfok nodig aan voeding om goed en gezond op te kunnen groeien? Is alleen gras genoeg in de zomer als hij dag en nacht buiten staat of heeft hij meer nodig? En waar moet je op letten in de winter? Dierenarts Marie-Céline Hottat van de Universiteit van Gent geeft antwoord op deze en nog meer vragen over de voeding van het jonge paard in de opfok. Ook geeft ze een aantal tips.

Takken als onderdeel van het rantsoen

Takken, bladeren en twijgen passen heel goed in het dagelijks paardenrantsoen: blad en bast eten hoort bij het natuurlijke voedingspatroon van het paard en is dus absoluut niet vreemd. Maar het is niet hun hoofdvoedsel, dus geef het wel met mate. En er zijn een paar belangrijke aandachtspunten, bijvoorbeeld over de manier van aanbieden en welke takken je wel en niet kunt geven in verband met vergiftiging.

Passende voeding voor sportpaarden

Bij veel ruiters krijgt het rantsoen van het sportpaard volop aandacht. Een paard in training heeft tenslotte een hogere voerbehoefte dan een paard dat stilstaat. Uit angst om het paard tekort te doen, krijgt menig sportpaard een combinatie van krachtvoersoorten en supplementen. Maar weet je daarmee wel zeker of het totale rantsoen van het paard voldoet aan zijn behoeftes? Hoe stem je de voerkeuze en het supplementengebruik goed af op het paard?

Weet wat ‘ie eet: vreemde etenswaren

Waar sommige paarden heel kieskeurig zijn en alleen een bepaald type hooi of krachtvoer eten, zijn andere paarden juist echte alleseters en is een broodje kaas in je hand niet veilig. Op onze website Paardenvoerplein.nl deden we een oproep naar vreemde dingen die paarden eten en we kregen de meest bijzondere inzendingen binnen! Maar is alles wel even goed voor je paard? Voedingsdeskundige Carina Steendam geeft antwoord.

Het belang van goed drinkwater

Van alle voedingsstoffen heeft een paard water het hardst nodig. Waar een paard bijna een maand kan overleven zonder eten, kan hij nog geen vijf dagen zonder water. Voldoende, kwalitatief goed drinkwater is dus van levensbelang. Veel paarden drinken kraanwater, maar er zijn genoeg paarden die oppervlaktewater (bijvoorbeeld uit de sloot) of water uit een lokale bron aangeboden krijgen. De kwaliteit hiervan kan slecht zijn en dit kan de smaak en veiligheid van het water beïnvloeden.

De factcheck: 10 stellingen over ruwvoer

Groen, zacht hooi is altijd beter voor je paard dan geel, stengelig hooi… feit of fabel? Krachtvoer bevat meer energie dan ruwvoer; waar of niet? Moet hooi en kuilvoer dat net van het land komt eerst zes weken liggen voordat je het kunt voeren? Dierenarts en specialist veterinaire diervoeding Anneke Hallebeek ontkracht of bevestigt stellingen over ruwvoer.

Nieuwsgierig geworden? Bestel het magazine VOER. dan snel in onze webshop!