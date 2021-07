NVWA zoekt reuzenteken

In 2019 en 2020 zijn in totaal zestien volwassen reuzenteken (Hyalomma sp) aangetroffen op verschillende plekken in Nederland. Hiervan werden er veertien aangetroffen op paarden, en twee op mensen. De NVWA roept paardeneigenaren nu op om zich te melden wanneer ze reuzenteken op hun paarden aantreffen.

Hyalomma teken komen onder andere voor in de landen rond de Middellandse Zee en kunnen met trekvogels ons land binnenkomen. Er is ook een geval bekend van een paard dat uit Spanje werd geïmporteerd en meerdere reuzenteken bij zich droeg.

Ziekte-verspreider

Reuzenteken zijn van belang, omdat ze ziektes kunnen overbrengen op dieren en mensen. Op paarden kunnen ze parasieten overbrengen, die de ziekte equine piroplasmose kunnen veroorzaken. Andere parasieten van Hyalomma teken treffen runderen. Daarnaast kunnen paarden als gastheer mogelijk bijdragen aan verspreiding van voor mensen belangrijke ziekten, zoals Krim-Congo hemorrhagische koorts. Reuzenteken zijn vector voor dit virus, en kunnen het dus overbrengen op mensen. De kans dat mensen, paarden en runderen deze ziektes oplopen in Nederland is momenteel gelukkig erg klein.

Melden

Reuzenteken zijn, zoals de naam al zegt, groter dan de in de Nederland veel voorkomende schapenteken: reuzenteken zijn 5-6 mm en schapenteken 2-3 mm (alsze nog geen bloed gezogen hebben). De reuzenteken zijn verder te herkennen aan hun gestreepte poten en vrij snelle loopje. De reuzenteken zitten bij paarden vaak aan de achterhand; vooral in de liezen, het uier, de staartspiegel en aan de achterbenen. Het Centrum Monitoring Vectoren (CMV) van de NVWA houdt de komst van reuzenteken en de bijbehorende infectieziektes nauw in de gaten. Heeft u een bijzondere teek gevonden? Meld ze bij de NVWA.

Bron: Persbericht NVWA / Horses.nl