Olympiër Barisone aangeklaagd voor poging tot moord en wapenbezit

Nadat gisteren naar buiten kwam dat op de terreinen van Olympiër Michael Barisone een vrouw tweemaal in haar borst was geschoten, meldde Dressage-News vandaag dat Barisone aangeklaagd is voor twee pogingen tot moord en twee maal wapenbezit voor onwettige doeleinden.

Op Facebook werd na het incident duidelijk gemaakt door een vriendin van het slachtoffer, Rosanna Williams, dat de neergeschoten vrouw Lauren Kanarek was. Haar verloofde raakte licht gewond. De man brak zijn pols vermoedelijk toen hij Barisone probeerde te ontwapenen. Kanarek is stabiel, maar is nog steeds in kritieke toestand.

SafeSport

NJ.com meldde dat Kanarek van plan was een SafeSport aanklacht tegen Barisone in te dienen. SafeSport is de instantie waar melding gedaan kan worden van seksueel misbruik en wangedrag in Olympische sporten. Op haar Facebook postte Kanarek volgens NJ.com: “Ik word gepest door een man van 1,90m. Gepest tot het punt dat ik bang ben. Het is erg ingewikkeld, ik weet niet zeker wat ik hier kan zeggen, maar het lijkt alsof Safe Sport precies om deze reden is gecreëerd.”

Ook zou Kanarek gepost hebben dat ze gewaarschuwd werd “met één oog open te slapen.”

Twee pogingen tot moord

De aanklacht tegen Barisone is voor twee pogingen tot moord en twee maal verboden wapenbezit voor onwettige doeleinden. Mocht Barisone veroordeeld worden dan kan de oud-Olympiër voor de twee pogingen tot moord 10 tot 30 jaar cel krijgen en daar bovenop drie jaar voor elk verboden wapen. Dit zou betekenen dat Barisone een gevangenisstraf van tussen de 16 en 36 jaar zou kunnen krijgen als hij veroordeeld wordt.

Hong Kong

Met Neruda nam Michael Barisone deel aan de Olympische Spelen van Hong Kong (2008). Barisone trad in het verleden ook op als gastjurylid van de Pavo Cup.

Bron: Dressage-News/NJ.com/Facebook/Horses.nl