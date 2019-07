Olympiërs Nick Skelton en Laura Kraut rennen voor Tim Stockdale Foundation

De Olympische gouden medaille winnaars Nick Skelton en Laura Kraut zijn twee van de prominenten uit de springsport die tijdens het CHIO in Hickstead (24-28 juli) gaan hardlopen om geld in te zamelen voor de Tim Stockdale Foundation. De Britse springruiter Tim Stockdale overleed vorig jaar november op 54-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

De ‘#10forTim’ is een liefdadigheidssloop ter nagedachtenis aan de Britse springruiter Tim Stockdale die in november overleed aan de gevolgen van maagkanker. Stockdale bouwde in zijn carrière een indrukwekkende erelijst op, won Grote Prijzen en behaalde talloze klasseringen. In 2011 brak de ruiter zijn nek bij een val van een jong paard maar wist sterk terug te komen en weer op het hoogste te niveau meer te draaien. De ruiter had, voordat de diagnose maakkanker werd gesteld, al langer lichamelijke klachten maar reed desondanks ook afgelopen september nog succesvol in de internationale sport.

Beste Brit op Spelen in Hong Kong

Tim Stockdale maakte in 1998 zijn internationale debuut en reed voor Groot-Britannië meer dan vijftig Nation Cups. Daarnaast maakte hij op internationale kampioenschappen drie keer deel uit van het Britse team, waarvan de eerste keer op de Wereldruiterspelen van 2002 in Jerez de la Frontera met Fresh Direct Parcival (v. Latano). Met Fresh Direct Corlato (v. Corofino) nam hij deel aan de Olympische Spelen van 2008 in Peking. Daar zet het duo met de zestiende plaats het beste Britse resultaat neer. Een jaar later sprong de combinatie op het EK in Windsor.

Collegaruiters

Met de ‘#10forTim’ willen teams met maximaal tien hardlopers geld inzamelen voor de Tim Stockdale Foundation die na het overlijden van de springruiter is opgericht. Onder de hardlopers zijn zijn voormalige collegaruiters Nick Skelton en zijn partner Laura Kraut en verder Shane en Trevor Breen, William en Pippa Funnell en Guy Williams die vorig weekend nog twee internationale rubrieken in Hickstead won.

Bron World of Showjumping