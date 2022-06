OM eist in hoger beroep ruim vier jaar cel tegen oud-topman Eurocommerce Ger Visser

De voormalig topman Ger Visser van vastgoedbedrijf Eurocommerce moet als het aan justitie ligt vier jaar en drie maanden de cel in. De Stentor schrijft dat de hogerberoepzaak tegen de voormalige baas van kantorenfirma Eurocommerce 15 juni chaotisch verliep, onder andere omdat Visser ineens geen advocaat meer heeft. Visser deed opnieuw een wrakingsverzoek en wil nieuwe rechters.

Visser is volgens de advocaat-generaal ‘mijlenver over de schreef gegaan’ en geeft hem met zijn vechthouding aan dat hij niet inziet dat hij fout was. Volgens justitie had Visser het faillissement van Eurocommerce aan kunnen zien komen en heeft hij razendsnel goederen en bedragen weggesluisd, om te voorkomen dat schuldeisers er aanspraak op zouden kunnen maken. Het ging onder meer om een stal met peperdure paarden en kantoren.

Visser zelf beantwoordde geen enkele vraag tijdens de zaak, omdat hij net gebroken had met zijn advocaat. Hij legde na de strafeis nog wel een verklaring af. ,,Ik kan mijzelf niet verdedigen. Ik vind het onrechtvaardig, ik verzoek u de zaak aan te houden zodat ik een advocaat kan nemen. Ik zou graag reageren op het verhaal van de advocaat-generaal, maar ik kán dat niet. Het gaat hier niet om een pak suiker, maar om een lange vrijheidsontneming.”

Het hof gaf Visser een week de tijd om zijn verdediging te regelen. Vervolgens wraakte Visser opnieuw de rechters, omdat hij vindt dat hij geen eerlijk proces krijgt. ,,Ik heb meer tijd nodig.” Een wrakingskamer moet binnenkort een beslissing nemen. Van de vier verdachten – Ger Visser, zijn vrouw en hun twee kinderen Kristel en Ger Visser jr. – hebben drie een wrakingsverzoek (Ger Visser zelfs twee) gedaan, omdat het hof vooringenomen zou zijn. Alleen de strafeis tegen Ger Visser zelf is bekend.

In de zaak, die dus al jaren loopt, zijn tijdens het proces ook nog eens twee advocatenteams gestopt. Die van Kristel Visser en nu ook die van Ger Visser, aldus de Stentor. Het hof en justitie willen desondanks door met de zaken. ,,Er moet een keer een einde aan komen”, zei de rechter. De advocaat-generaal was nog stelliger en stelt het steeds meer begint te lijken op obstructie van de rechtsgang. Het hoger beroep loopt al bijna zes jaar.

