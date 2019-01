OM eist tot 3 jaar celstraf in paardenvleesschandaal

Op maandag verschenen drie verdachten in de rechtbank van Den Bosch voor de rechter. De zitting ging dinsdag verder: het Openbaar Ministerie heeft daarbij gevangenisstraffen tot drie jaar en boetes tot 150.000 euro geëist tegen de drie bedrijven en de leidinggevenden vanwege fraude met paardenvlees.

Tegen de leidinggevende van slachterij Van Hattem Vlees wordt drie jaar geëist, vleeshandelaar Meatmaster en vrieshuis Grolleman achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk. De officier van justitie nam het de verwachten onder meer kwalijk dat pallets met vlees – met het oog op traceerbaarheid – onjuist zijn geëtiketteerd. Door valsheid in geschrifte is ongeveer 400.000 kilo vlees niet meer te herleiden naar de bron.

Einde zoek

Volgens het OM is het consumentenvertrouwen daarmee ernstig ondermijnd: “Op het etiket moet staan wat er in zit, de vlag moet de lading dekken. Als we daar niet meer op kunnen vertrouwen, is het einde zoek.” De officier van justitie is van mening dat de verdachten het nieuw zo nauw namen met de regels omwille van productie en geld verdienen.

Klakkeloos aangenomen

Het OM is van mening dat Meatmaster en Grolleman de valsheid in geschrifte hebben gefaciliteerd. De bedrijven zouden onder meer ‘klakkeloos’ hebben aangenomen wat de Van Hattem hen vroeg. Door dergelijke samenwerkingen wordt het voor slachterijen als Van Hatten mogelijk gemaakt weg te komen met hun werkwijze.

