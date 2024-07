Gezocht: Manegehouder/ondernemer voor Hippisch Centrum Noordenveld

Ambitieuze ondernemer(s) gezocht: begin je eigen manegebedrijf mét horecagelegenheid! Ben jij de ondernemer die een modern manegebedrijf wil exploiteren op de nieuwe locatie van Hippisch Centrum Noordenveld in Roden? Dan zijn we op zoek naar jou!

De bouw is in juni gestart en er wordt al volop gedacht over het bestuur en de inrichting van de nieuwe accommodatie, waaraan jij mag meewerken! De oplevering is gepland op 1 januari 2025.

Nieuwe accommodatie

De nieuwe accommodatie bestaat uit twee rijhallen (25×60 en 20×60) en een buitenbak (45×80), 54 stallen, paddocks, longeercirkel, parkeerplaats en 7 ha weide, horecavoorziening en woning. Een deel van de accommodatie (rijhal 20×60 en 54 stallen) wordt door de Stichting verhuurd aan de manegehouder, inclusief de horeca en bedrijfswoning.

Kijk voor meer info op onze site.