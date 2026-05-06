Hippisch ondernemer met personeel verplicht aansluiten bij BPL Pensioen

De Staatscourantpublicatie van 29 april 2022 heeft belangrijke gevolgen voor professionele paardenhouders. In deze publicatie is namelijk vastgelegd dat bedrijven die zich bedrijfsmatig en productiegericht bezighouden met het houden, fokken, trainen of verhandelen van paarden verplicht onder het BPL Pensioenfonds vallen.
In de tekst staat letterlijk dat onder dierhouderij wordt verstaan: “het bedrijfsmatig en productiegericht houden van dieren… waaronder paarden”
En dat het gaat om activiteiten gericht op: “het voortbrengen van producten… en/of het voortbrengen, africhten, trainen en verhandelen van die dieren met als doel voor het voortbestaan van de onderneming voldoende bedrijfsresultaat te genereren.”
Voor professionele paardenfokkers, met mogelijk ook handels- en trainingsactiviteiten, betekent dit dat zij, ook zonder cao, onder de verplichte pensioenregeling van BPL vallen.
Waarom dit nu onder de aandacht moet komen
Veel paardenhouderijbedrijven zijn zich niet bewust van deze verplichtstelling. Toch geldt deze al sinds de publicatie in de Staatscourant in 2022. Pensioenfondsen hebben de wettelijke bevoegdheid om met terugwerkende kracht pensioenpremies te innen vanaf het moment dat de verplichtstelling is ingegaan.
Dat betekent concreet: BPL kan naheffingen opleggen over meerdere jaren, inclusief werkgeversdeel, werknemersdeel, rente en eventuele kosten. Voor bedrijven die hier niet op zijn voorbereid, kan dit financieel zeer ingrijpend zijn.
Wat betekent dit voor professionele paardenhouders?
Verplichtstelling geldt voor bedrijven die:
- Paarden fokken met een bedrijfsmatig doel én
- Paarden trainen, africhten of verhandelen als economische activiteit én
- Paarden houden met het doel om bedrijfsresultaat te genereren.
Niet onder BPL vallen:
- Stalhouderijen of bedrijven die paarden houden voor recreatie of sportdoeleinden.
(Deze uitzondering staat expliciet in Bijlage II: “Niet als werkgever worden beschouwd: de stalhouderij c.q. een onderneming die paarden houdt voor recreatieve doeleinden en/of sportwedstrijden.” )
Wat zijn de gevolgen van verplichte aansluiting?
Voor werkgevers
Voordelen
- Een duidelijke, uniforme pensioenregeling voor alle werknemers
- Minder risico op discussies over pensioenvoorwaarden
- Aansluiting bij een groot fonds met stabiel beheer en lage uitvoeringskosten
Nadelen
- Premielasten: pensioenpremies zijn aanzienlijk en drukken op de loonkosten
- Naheffingsrisico: bij te late aansluiting kan BPL premies met terugwerkende kracht innen
- Administratieve verplichtingen (aanmelding werknemers, loongegevens aanleveren)
Voor werknemers
Voordelen
- Opbouw van een degelijk pensioen in een sectorfonds
- Vaak inclusief nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen
- Zekerheid dat pensioenpremies worden afgedragen
Nadelen
- Werknemers betalen zelf ook een deel van de premie
- Minder keuzevrijheid dan bij individuele pensioenoplossingen
Waarom juist nu actie nodig is
De paardenhouderij is een sector waarin de grens tussen hobby, sport en bedrijfsmatige activiteit soms dun is. Maar de Staatscourant is hierin glashelder: professionele paardenfokkerij en -handel vallen onder de dierhouderij en daarmee onder BPL.
Wie nu nog niet is aangesloten, loopt risico op:
- forse naheffingen
- premieplicht met terugwerkende kracht
- juridische procedures
- financiële druk op de bedrijfsvoering
Wat kunnen hippische ondernemers nu het beste doen?
- Onderzoek of jouw bedrijfsactiviteiten onder de definitie van dierhouderij vallen
- Controleer of je werknemers hebt die onder de verplichtstelling vallen
- Neem contact op met BPL voor een formele beoordeling
- Leg je bedrijfsactiviteiten goed vast (fokdoel, omzet, aard van werkzaamheden)
- Voorkom naheffingen door tijdig aan te sluiten als dat verplicht blijkt
“De paardenhouderij professionaliseert in hoog tempo. Daar horen ook wettelijke verplichtingen bij, waaronder pensioenopbouw voor werknemers. Door tijdig te handelen voorkom je financiële verrassingen en bied je medewerkers zekerheid voor de toekomst”, aldus de FNRS.
Bron: FNRS