Ondersteuningsbudget beschikbaar voor hippische ondernemers

Tot en met vrijdag 17 april 2026 kunnen sportclubs en ondernemende sportaanbieders, waaronder hippische ondernemers, ondersteuningsbudget aanvragen. Het gaat om 449 euro per sportclub of onderneming. Zij kunnen dit budget bijvoorbeeld inzetten voor verduurzaming, om iets terug te doen voor vrijwilligers en professionals of om aan de slag te gaan met inclusie of sociale veiligheid.

De aanvraagperiode is ingegaan op maandag 13 april 2026 en loopt tot en met vrijdag 17 april 2026 om 17.00 uur.

Voor wie is dit budget?

Alle sportclubs en ondernemende sportaanbieders, waaronder manegebedrijven en sportstallen, kunnen een aanvraag indienen. Dit biedt een mooie kans om financiële ondersteuning te krijgen voor initiatieven die bijdragen aan een sterkere, duurzamere en inclusievere hippische sector. Elke onderneming kan één aanvraag doen.

Je kunt dit budget bijvoorbeeld inzetten voor verduurzaming, om iets terug te doen voor vrijwilligers en professionals of om aan de slag te gaan met inclusie of sociale veiligheid. Er is beperkt budget beschikbaar. Om de verdeling zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, wordt er op willekeurige basis bepaald wie het budget ontvangt. Met het beschikbare budget kunnen in totaal 4.000 ondernemende sportaanbieders en sportclubs ondersteuning krijgen.

Waar kan het budget voor gebruikt worden?

Kijk op de website van het Platform Ondernemende Sportaanbieder (POS) voor inspiratie hoe dit budget als ondernemer benut kan worden.

Hoe vraag je het budget aan?

Om een aanvraag in te dienen, dien je een profiel aan te maken op Clubbase. Hier vind je ook meer informatie over de voorwaarden en bestedingsmogelijkheden.

Bron: FNRS