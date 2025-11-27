Regenwateropvang voor verduurzaming hippisch bedrijf

Hoewel leidingwater in Nederland relatief goedkoop is, wordt schoon zoetwater wereldwijd steeds schaarser door droogte, bodemdaling en klimaatverandering. Voor de hippische sector waar dagelijks veel water nodig is voor paarden, rijbanen en erfonderhoud kan zelfs een kleine aanpassing om water te besparen al een grote bijdrage leveren aan een duurzamer leven voor mens en dier.

Ellen Liem Door

Regenwateropvang biedt een praktische en betaalbare manier om water te besparen, de omgeving te ontlasten én als ondernemer grip te krijgen op toekomstige uitdagingen. Door regenwater slim te hergebruiken, kunnen hippische bedrijven drinkwater uitsparen en tegelijkertijd bijdragen aan een robuuste bedrijfsvoering. Bovendien wordt regenwateropvang bij de FNRS-keuringen beloond met punten.

Hoe kan regenwater worden opgevangen?

Stallen, rijhallen en schuren hebben vaak grote dakoppervlakken die zich uitstekend lenen om regenwater op te vangen. Het water wordt via dakgoten en regenpijpen naar opslagtanks geleid. Het plaatsen van een bladvanger en het regelmatig schoonmaken van de goten helpt om de waterkwaliteit te verbeteren en vervuiling te voorkomen.

Opslag in tanks en silo’s

Het opgevangen water kan vervolgens worden opgeslagen in verschillende systemen, afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de benodigde hoeveelheid water. Kleine hoeveelheden kunnen eenvoudig in IBC-containers worden bewaard, terwijl grotere hoeveelheden beter kunnen worden opgeslagen in kunststof- of betonnen ondergrondse tanks. Ook verticale of horizontale watersilo’s zijn een goede optie wanneer er veel water nodig is of de ruimte beperkt is. De juiste tankgrootte wordt bepaald door het beschikbare dakoppervlak en het verwachte waterverbruik.

Filtering voor veilig gebruik

Om regenwater geschikt te maken voor gebruik op het erf, is filtering essentieel. Voorfilters houden bladeren en zand tegen, terwijl fijnfilters kleinere deeltjes verwijderen. Biologische filters zijn aan te raden wanneer water langere tijd wordt opgeslagen.

Let op: water dat via daken, dakgoten en regenpijpen wordt opgevangen, is niet automatisch geschikt als drinkwater voor paarden of andere dieren, omdat het contact met dakmaterialen of vervuiling, ongewenste stoffen of bacteriën kan bevatten. Alleen met een goed ontworpen filtersysteem kan het water veilig worden gemaakt voor consumptie door dieren.

Distributie over het erf

Zodra het water is opgevangen, opgeslagen en gefilterd, kan het op een praktische manier over het erf worden verdeeld. Met een pomp kan het worden aangesloten op buitenkranen, sproeisystemen voor rijbanen, wasplaatsen en de irrigatie van planten. Moderne installaties maken het mogelijk automatisch te schakelen tussen regenwater en leidingwater, zodat er altijd voldoende water beschikbaar is, ongeacht de weersomstandigheden. Op deze manier wordt regenwater niet alleen opgevangen, maar ook efficiënt en nuttig ingezet voor het dagelijkse beheer van het hippische bedrijf.

Natuurlijke wateropvang met meerwaarde

Naast opslag in tanks biedt een wadi (water afvoer drainage infiltratie) een duurzame en natuurlijke manier om regenwater te benutten. Een wadi is een groen aangelegde verlaging in het terrein die regenwater opvangt, vasthoudt en langzaam laat infiltreren in de bodem. Voor hippische bedrijven heeft een wadi meerdere voordelen: het voorkomt wateroverlast, bevordert natuurlijke filtering, levert extra water voor gebruik op het erf en stimuleert de biodiversiteit door water zuiverende planten.

Een wadi kan eenvoudig worden geïntegreerd met een bestaande waterpartij of vijver, waardoor het water dubbel wordt benut: eerst voor infiltratie en vervolgens voor praktische toepassingen zoals sproeien van rijbanen of het besproeien van planten. Een mooi voorbeeld hiervan is Utopia Equestrian Estate, waar bij de aanleg van het bedrijf een grote vijver is aangelegd waarvan een deel functioneert als wadi. Het water wordt via natuurlijke filtering benut voor het sproeien van de buitenrijbaan en het verzorgen van planten, terwijl het ecosysteem tegelijkertijd bijdraagt aan een groene, duurzame uitstraling van het erf.

Duurzaamheid en FNRS-keuringspunten

Regenwateropvang is niet alleen een milieubewuste keuze, maar kan ook concrete voordelen opleveren binnen het FNRS-keuringssysteem. Door te investeren in duurzaamheid, bijvoorbeeld door regenwater op te vangen en her te gebruiken, kunnen tijdens de keuring extra punten voor sterren toegekend worden. Zo combineer je een bijdrage aan een duurzamere wereld met praktische voordelen voor je eigen bedrijf.

Bron: FNRS