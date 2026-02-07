Subsidie beschikbaar voor samenwerkingen tussen paardensport en zorg

Hippische ondernemers die willen bijdragen aan sportparticipatie én gezondheid kunnen nu profiteren van een nieuwe subsidieoproep. De Nationale Sportinnovator Prijs staat namelijk in het teken van innovatieve samenwerking tussen ondernemende sportaanbieders en zorgorganisaties. Het doel is om samen drempels weg te nemen voor mensen met een chronische aandoening, lichamelijke beperking of mentale problemen, zodat zij makkelijker kunnen sporten en bewegen; een kansrijke aansluiting op wat een aantal ruitersportcentra al bieden.
De subsidie moet worden aangevraagd door een samenwerkingsverband dat minimaal bestaat uit:
- één ondernemende sportaanbieder (zoals een ruitersportcentrum) en
- één zorgorganisatie (bijvoorbeeld eerstelijnszorg, revalidatie- of welzijnsinstelling).
- Aansluiting bij een brancheorganisatie, zoals de FNRS, of POS-kantoren, maken de aanvraag sterker.
Waarvoor is subsidie?
De subsidie ondersteunt projecten die:
- nieuwe samenwerkingen opzetten tussen sport en zorg, of
- bestaande succesvolle samenwerkingen uitbreiden naar nieuwe doelgroepen of locaties.
- Je kunt financiering inzetten voor bijvoorbeeld projectcoördinatie, kennisuitwisseling, doorverwijzingstrajecten of
- het ontwikkelen van passend sport- en beweegaanbod.
Subsidiebedrag en termijn
- Per project kan maximaal 30.000 euro worden aangevraagd.
- De looptijd van het project is maximaal 12 maanden.
- De subsidieoproep opent 3 februari 2026 en de deadline voor aanvragen is 26 mei 2026 om 14.00 uur.
- Er wordt gewerkt op volgorde van binnenkomst, dus tijdig indienen vergroot de kans op toekenning.
Voor hippische ondernemers betekent dit een mooie kans om de expertise in paardensport in te zetten voor nieuwe doelgroepen én te kijken waar zorggerichte samenwerking mogelijk is.
Bron: FNRS