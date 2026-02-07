Subsidie beschikbaar voor samenwerkingen tussen paardensport en zorg

Hippische ondernemers die willen bijdragen aan sportparticipatie én gezondheid kunnen nu profiteren van een nieuwe subsidieoproep. De Nationale Sportinnovator Prijs staat namelijk in het teken van innovatieve samenwerking tussen ondernemende sportaanbieders en zorgorganisaties. Het doel is om samen drempels weg te nemen voor mensen met een chronische aandoening, lichamelijke beperking of mentale problemen, zodat zij makkelijker kunnen sporten en bewegen; een kansrijke aansluiting op wat een aantal ruitersportcentra al bieden.