FNRS: ‘43% van hippische ondernemers werkt onder kostprijs’

Het zal niemand ontgaan zijn: de inflatie is op dit moment hoog in Nederland, maar ook de kostprijs van veel producten stijgt hard. Grondstoffen en brandstoffen worden schaarser terwijl de vraag alleen maar toeneemt. Hierdoor stijgen de prijzen van brandstoffen, gas en elektra behoorlijk, wat weer veel invloed heeft op de kosten van andere producten en diensten. De hogere prijzen hebben effect op de uitgaven, inkomsten en daarmee de marges van een hippische ondernemer. Uit cijfers van de FNRS blijkt dat 43% van de hippische ondernemers met hun pensionprijs onder de kostprijs werkt! Heb jij als ondernemer voldoende inzicht en grip op je kosten?

Stijgende prijzen zorgen voor financiële problemen

De stijging van stro- en hooiprijzen zorgden eerder al voor financiële problemen bij hippische ondernemers. Door de droge zomers zijn de voorraden hooi en stro schaars en daarom stegen de prijzen flink. Naast de schaarste van stro en hooi zijn ook de prijzen van grondstoffen en energie hard gestegen, denk hierbij aan elektra, gas en brandstof. Er is nog steeds een tekort aan betaalbare paarden- en pony’s, hierdoor blijft de prijs van een paard of pony stijgen. Ook de aansprakelijkheidspremies zijn de afgelopen jaren flink gestegen.

Inzicht in kosten vergelijken

Uit ervaring van de FNRS blijkt dat hippische ondernemers zich vaak niet goed bewust zijn van de daadwerkelijke kosten op hun bedrijf. Kosten voor pensionstalling of rijlessen worden vaak gebaseerd op wat bedrijven in de omgeving rekenen of zijn al jarenlang hetzelfde omdat de inflatie of stijgende kosten niet worden doorberekend. Om ondernemers bewuster te maken van de daadwerkelijke kostprijs van hun producten en diensten voert de FNRS kostprijscalculaties op bedrijfsniveau uit. Hiermee worden de kostprijs, opbrengsten en beschikbare marge inzichtelijk gemaakt om zo een gezonde prijs te kunnen bepalen. Deze cijfers kunnen vergeleken worden met vergelijkbare type bedrijven in de sector. Op deze manier weet je ook of je kosten gemiddeld hoger of lager zijn.

Houd je voortdurend je financiën in de gaten, dan zie je afwijkingen veel sneller. Foto: FNRS – Imadia

Houd je voortdurend je financiën in de gaten, dan zie je afwijkingen veel sneller en weet je continu hoe je bedrijf er op dat moment voor staat. Hippische ondernemers die in staat zijn om hun cijfers te lezen, profiteren van de voordelen in hun ondernemerschap. Financieel inzicht leert je om vooruit te kijken. Mogelijke risico’s zie je eerder aankomen en je kan tijdig bijsturen. Alleen het saldo op je bankrekening geeft niet het juiste inzicht om keuzes voor de korte én langere termijn te maken. Afschrijvingen en de eigen arbeid van de ondernemer zijn vaak zaken die niet meegenomen worden in het totale kostenplaatje.

Accountmanager Patrick Marsman zit regelmatig met ondernemers om tafel om hen te helpen met het inzichtelijk krijgen van de kosten en marges binnen hun bedrijf. Hij vertelt: “Wanneer ondernemers de kostprijscalculatie invullen blijkt vaak dat ze te weinig vragen voor hun diensten en daarom vaak geen winst maken, of erger nog verlies maken, op het gene dat zij aanbieden op hun bedrijf.”

Pensionstal Smits: ‘Tarieven fors moeten verhogen’

De prachtige Pensionstal Smits gelegen in Steensel beschikt over 80 boxen waar de klanten en paarden, bij John Smits en Ireen van der Spek, altijd op nummer één staan. “Wij bieden ruimte aan voor dressuur, springen, mennen, eventing en recreatie. Wij vinden kwaliteit en service leveren aan onze klanten het belangrijkst en hebben daarom de laatste jaren veel vernieuwd aan de accommodatie: een nieuwe eb-en-vloed buitenrijdbaan van 102 x 42 meter, twee nieuwe stapmolens, nieuwe stallen. En bouwen wij in de toekomst, naast de huidige binnenrijbaan van 20 x 50 meter, ook een binnenrijbaan van 30 x 60 meter. Dit heeft natuurlijk veel investeringen met zich meegebracht. Ik merkte net als vele andere ondernemers dat het stro, het hooi en de brokken steeds duurder worden. Daarnaast constateerde ik dit niet alleen in de prijsverhoging van externe invloeden, maar zag ik ook een ontwikkeling in de kosten voor het personeel. Hoe meer paarden, hoe hoger de personeelskosten. Laat ik het uitleggen met een rekensom. Per paard zijn wij ongeveer een half uur aan het werk, reken 15 euro per uur, dat is toch weer 210 euro kosten aan personeel per paard per maand. Door al deze veranderingen merkte ik dat er aan het einde van de maand, onderaan de streep, bijna geen winst meer werd gedraaid. Daarom heb ik samen met accountmanager Patrick van de FNRS in september 2021 een kostprijscalculatie laten maken. Ik ben blij dat ik opnieuw naar de kosten ben gaan kijken, omdat uit de kostprijscalculatie naar voren is gekomen dat ik per stal veel te kort kwam. Per 1 januari 2022 heb ik daarom de nieuwe maandtarieven fors moeten verhogen. Om de prijsverhoging te communiceren en omdat klantencontact erg belangrijk voor ons is, heb ik een vergadering georganiseerd. Ik heb iemand van NHB Deurne uitgenodigd die les heeft gegeven in bedrijfseconomie die de prijsverhogingen heeft toegelicht aan onze klanten, omdat hij het boekhoudkundig beter kon onderbouwen dan wijzelf. Onze klanten waren best geschrokken van deze verhoging, maar begrepen ook dat dit nodig was. Uiteindelijk zijn er helaas wel enkele klanten vertrokken omdat het te duur voor hen werd, maar hebben wij inmiddels ook weer enkele nieuwe klanten terug.”

Betaal niet de hobby van je klanten

Het doorvoeren van een prijsverhoging naar aanleiding van stijgende kosten en het doorvoeren van de jaarlijkse inflatie is een gebruikelijke zaak in vele branches. Toch blijken hippische ondernemers vaak te voorzichtig als het gaat om het verhogen van hun tarieven, ondanks dat het een logisch gevolg is van de inflatie en stijgende kostprijs. Het bedrijf is dé inkomstenbron en het is belangrijk dat de financiële situatie op orde is. Een financieel gezond bedrijf mag op de korte termijn niet meer geld kosten dan dat het oplevert. Er zijn altijd situaties waarin de winstmarges minder kunnen zijn, door bijvoorbeeld grote investeringen, maar ook deze moeten zich uiteindelijk weer terugverdienen. Het is niet de bedoeling om als ondernemer de hobby van de klant te financieren.

Maak een duidelijke balans op van de financiën van je bedrijf. Is de kostprijs gedurende het jaar gestegen, dan is het noodzakelijk dat deze stijging wordt doorgevoerd. Alleen op deze manier kan een hippisch bedrijf levensvatbaar blijven. Werk je met een eenmalige prijstoeslag of verhoog je je prijzen? Bekijk goed je overeenkomsten met klanten om te zien wanneer en hoe vaak een prijs verhoogd mag worden.

Betaalbare goede prijs een uitdaging

Een goede prijs bepalen en het betaalbaar houden voor je bestaande en nieuwe klanten is iets wat een uitdaging kan zijn. Je wilt de klanten behouden en iedereen de mogelijkheid geven tot het uitoefenen van hun lievelingssport. Aan de andere kant moeten de paarden eten en moet thuis ook de schoorsteen blijven roken. De balans tussen deze twee aspecten wordt steeds moeilijker door de oplopende kosten. Is een prijsstijging nodig om financieel gezond te blijven? Dan is het belangrijk dat deze wijzigingen goed gecommuniceerd worden met klanten. Het is belangrijk dat ondernemers de noodzaak van de prijsverhoging duidelijk uitleggen om begrip te creëren. Communicatie is het sleutelwoord bij het doorvoeren van een prijsverhoging met zo min mogelijk klantverlies.