FNRS helpt startende ondernemers op weg: ‘Vooraf goed nadenken loont altijd’

Aan welke wet- en regelgeving moet je denken, hoe regel je de financiering en hoe zit het precies met de benodigde vergunningen? Bij het starten of overnemen van een eigen bedrijf komt veel kijken, en branchevereniging FNRS helpt daarbij graag een handje. De bijeenkomst ‘Starten met hippisch ondernemen’, georganiseerd in samenwerking met de Rabobank, is een goed begin.

Eén ding hebben alle hippische ondernemers, of mensen die dat willen worden, gemeen: een grote passie voor paarden. Dat weet Anita de Ruiter, accountmanager FNRS regio Oost-Nederland, uit ervaring. “Vanuit de liefde voor paarden wil men dan aan de slag als ondernemer in de hippische sector. Maar daar komt heel veel bij kijken, vaak meer dan mensen zich vooraf realiseren.”

Financiering

In de bijeenkomst voor starters komen alle relevante onderwerpen voorbij. Van het bepalen van de bedrijfsstrategie tot financiering en aansprakelijkheid en van milieuwetgeving tot arbo- en personeelszaken. Tijdens de bijeenkomst is er voldoende tijd en gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ideeën. “Naast de kennis en expertise van de FNRS zijn ook Bas Hansma en Colinda Thielen van het expertiseteam Paardenhouderij van de Rabobank aanwezig. Zij zullen hun jarenlange ervaring op het gebied van financiering in de hippische sector met de aanwezigen delen.”

Andere mogelijkheden

Met de toenemende wet- en regelgeving en hoge kosten is starten in deze sector een uitdaging. Maar dat wil niet zeggen dat er geen mogelijkheden zijn. “Een toekomstbestendige hippische sector is één van de doelen van de FNRS”, verduidelijkt De Ruiter. “Professionalisering hoort daarbij, en dat betekent ook: in de voorfase goed nadenken. Als de uitkomst dan is dat starten op de voorgestelde plek of met het in eerste instantie bedachte bedrijfsmodel niet haalbaar is, is dat ook een waardevolle uitkomst. Het hoeft ook niet te betekenen dat starten voor deze persoon helemaal niet mogelijk is. Misschien lukt het met een ander bedrijfsmodel, op een andere plek of bijvoorbeeld met een compagnon samen wél. En soms is het ook een goed idee om eerst een aantal jaar in loondienst te werken, of je stapsgewijs in te kopen bij een ondernemer die er op termijn mee wil stoppen. Soms kunnen we mensen aan elkaar koppelen, omdat we veel ondernemers goed kennen.”

Startend lidmaatschap

In de bijeenkomst ‘starten met hippisch ondernemen’ kunnen uiteraard niet alle onderwerpen tot in detail behandeld worden. De FNRS biedt haar ondernemers daarom verschillende bijscholingen, online en op locatie, waarin dieper ingegaan wordt op bijvoorbeeld de mestboekhouding, marketing en social media of aansprakelijkheid. Omdat juist in de voor- en beginfase van een onderneming de behoefte aan kennis groot is, heeft de brancheorganisatie speciaal voor starters een aangepast lidmaatschap. De Ruiter: “Als je je aan het oriënteren bent op een eigen bedrijf leven er vaak veel vragen. Daarom hebben we een lidmaatschap ontwikkeld speciaal voor starters, het ‘startend lidmaatschap’. Dat is een fase van één tot twee jaar, waarna het omgezet kan worden in een regulier FNRS-lidmaatschap. Ook dan blijven we ondernemers uiteraard bijstaan.”

Workshop Starten met hippisch ondernemen

Datum: 24 november 2025

Tijd: 19.00 tot 22.00 uur

Locatie: Eendrachtstraat 133, Apeldoorn

Kosten: Gratis voor FNRS-leden, niet-leden betalen 59,95 euro (inclusief handboek)

Aanmelden: Ga naar www.fnrs.nl/starten