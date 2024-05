Gebruik ook in hippische sector overeenkomsten

In de hippische sector bestaan vaak grote belangen en risico’s, maar worden er doorgaans nog veel te vaak op goed vertrouwen afspraken gemaakt. Door een overeenkomst op te stellen beperk je de risico’s en sta je sterk bij een mogelijk geschil.

Een overeenkomst is een afspraak tussen twee (of meer) personen waardoor er doorgaans een reeks rechten en verplichtingen ontstaat. Een van de bekendste overeenkomsten is de arbeidsoverkomst, maar in de hippische sector zijn er veel meer belangrijke zaken om overeenkomsten voor af te sluiten. Denk hierbij aan afspraken tussen koper en verkoper bij de (ver)koop van een paard, afspraken tussen pensionstalhouder en klant voor de stalling van een paard, afspraken tussen een manegehouder en een lesklant voor het volgen van paardrijlessen of afspraken tussen trainer en eigenaar van een paard in training.

Welke verplichtingen ga je met elkaar aan?

Bij 95% van de geschillen ontbreekt het aan vastlegging van deze afspraken. De inhoud van een overeenkomst wordt niet alleen bepaald door wat partijen met elkaar afspreken, ook de wet heeft invloed op de inhoud. In veel overeenkomsten staan vaak zaken benoemd die al bij de wet geregeld zijn, zoals het retentierecht. Belangrijk is dat de kernprestatie over en weer er duidelijk in vermeld wordt. De verplichtingen van de klant richting de ondernemer staan er ook in omschreven en gaan over het overeengekomen bedrag, de manier van betalen en de betalingstermijn. In de overeenkomst staat dus kort en bondig wat er geleverd wordt, wat het kost, welke termijn gehanteerd wordt, hoelang de overeenkomst duurt en hoe je van elkaar af kunt. Geen bedrijf is hetzelfde, een overeenkomst moet daarom zorgvuldig per zaak opgesteld worden.

Soorten overeenkomsten

Stallingsovereenkomst

In een stallingsovereenkomst neem je zaken op zoals het beschikbaar stellen van een box, gebruik van de faciliteiten en werkzaamheden rondom voeren en uitmesten. Geen pensionstal is hetzelfde. Niet elke stal heeft bijvoorbeeld een stapmolen en er zijn stallen waarbij de klant zelf uitmest en/of voert. Als bijlage kunnen ook de huishoudelijke reglementen worden toegevoegd met specifieke regels over bijvoorbeeld openingstijden, vegen en (mest) opruimen.

Trainingsovereenkomst

Met een trainingsovereenkomst kan een trainer aangeven welke verplichtingen hij aangaat richting zijn klant. Dit zijn zaken zoals stalling, verzorging, toezicht, maar ook welke training en voor welk doel, waarbij geldt dat de trainingsinspanning natuurlijk een inspanningsverbintenis betreft zonder garanties op een bepaald eindresultaat. De verplichtingen van de klant richting de trainer staan er ook in omschreven, zoals de hoogte van het trainingsgeld, de betalingstermijn, de aansprakelijkheid van de eigenaar en aan welke wedstrijden mogen worden deelgenomen.

Een trainer zit achteraf met zijn handen in het haar als het paard door zijn wedstrijdsuccessen en zijn bemiddeling wordt verkocht, maar de eigenaar de volledige verkoopopbrengst opstrijkt zonder enige betaling aan de trainer, omdat de trainer niet kan bewijzen wel een vergoeding met de eigenaar te zijn overeengekomen. Of wat te denken van een in training gehouden paard dat door eigen energie enorme schade veroorzaakt aan een derde, zonder dat een schriftelijke vrijwaring met de eigenaar is overeengekomen. Bewijs dan maar eens dat de eigenaar uiteindelijk die schade moet vergoeden.

Lesovereenkomst

Met een lesovereenkomst weet je zeker dat je goede afspraken maakt met je lesklanten. Zorg altijd dat een lesklant voor de eerste keer dat hij/zij komt rijden (ook als dit bijvoorbeeld eenmalig is voor een buitenrit) een lesovereenkomst tekent. Bij FNRS-bedrijven kan hiermee ook het KNHS-lidmaatschap geregeld worden. Als bijlage kunnen ook de huishoudelijke reglementen worden toegevoegd met specifieke regels over bijvoorbeeld rijbaanregels, omgang met materiaal en openingstijden.

Opfokovereenkomst

Een opfokovereenkomst lijkt veel op een stallingsovereenkomst. In deze overeenkomst staat vermeld welke diensten een stalhouder biedt tegen welk tarief. Het is niet meer noodzakelijk om, bij meerdere paarden van dezelfde eigenaar, voor elk paard een aparte opfokovereenkomst te sluiten. Een geactualiseerde bijlage met gegevens van de paarden volstaat hierin zolang de voorwaarden in de overeenkomst niet wijzigen. Dit scheelt enorm in de administratieve last.

Overeenkomst voor eenmalige diensten en (ver)huur

Het is ook belangrijk om overeenkomsten te sluiten voor tijdelijke of eenmalige diensten. Denk hierbij aan een buitenrit of de (ver)huur van faciliteiten zoals een springtuin of rijbaan. Zo’n overeenkomst kan kort en bondig zijn, maar moet de afspraken wel goed vastleggen.

Algemene voorwaarden niet meer nodig

Het is niet wettelijk verplicht om algemene voorwaarden te hebben, maar bedrijven die er wel naar verwijzen in hun overeenkomsten moeten deze wel hebben. Algemene voorwaarden zijn telkens terugkerende standaardafspraken over bijvoorbeeld betalingstermijnen, beperking van aansprakelijkheid, toepasselijk recht en wie bevoegd is om over geschillen te oordelen. Het voordeel van algemene voorwaarden is dat een ondernemer niet telkens met iedere klant opnieuw hoeft te onderhandelen over bijkomende afspraken. Het nadeel van algemene voorwaarden is dat er meer papierwerk is. De FNRS heeft er daarom voor gekozen alle overeenkomsten zo eenvoudig mogelijk te houden en de algemene voorwaarden uit te faseren. Indien je in een overeenkomst verwijst naar algemene voorwaarden, dan moeten deze wel beschikbaar zijn voor de klant, bijvoorbeeld door deze aan de overeenkomst te hechten of op de website te publiceren.

Buitenlandse klanten

Werk met Engelse overeenkomsten indien je werkt met buitenlandse klanten. Zo weet je zeker dat beiden partijen weten wat ze zijn overeenkomen.

Zorg altijd voor een overeenkomst

Het is van groot belang dat er in de hippische sector ook met overeenkomsten wordt gewerkt. Overeenkomsten die de afspraken tussen partijen, de ondernemer en de klant, goed weergeeft. Door een overeenkomst te gebruiken weet je zeker dat je goede afspraken maakt met je klanten. Het geeft duidelijkheid en zekerheid. FNRS heeft juridisch gecontroleerde Nederlandse en Engelse modelovereenkomsten beschikbaar voor haar leden, zoals overeenkomsten voor stalling, training, opfok, lessen en (ver)huur en tijdelijke diensten. Zie hiervoor de hyperlinks in dit artikel.

Bij het niet nakomen van de afspraken in een overeenkomst kan de tegenpartij in gebreke worden gesteld. Afhankelijk van de voorwaarden opgenomen in de overeenkomst moet er dan gehandeld worden en/of de overeenkomst ontbonden worden. Om te voorkomen dat je als ondernemer hierbij aan het kortste eind trekt is het belangrijk om overeenkomsten juridisch te laten controleren. Zo voorkom je veel narigheid.